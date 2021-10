Гороскоп на 15 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати в п’ятницю кожному знаку зодіаку. Хто досягне успіху в коханні, а хто ― в кар’єрі? Читайте гороскоп на 15 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овни можуть відчувати невпевненість і незручність навіть у своїх найкращих уміннях. Їм постійно здаватиметься, що весь цей час вони просто не помічали очевидного. Не варто хвилюватися, попийте чаю і заспокойтеся, ви все робите правильно.

Тельці можуть проявити ініціативу і спробувати себе в чомусь новому, прихопивши з собою ще кілька людей для звершення справ. Якщо ж Тельці не захочуть починати з кимось нову справу, то їм спаде на думку божевільна ідея, яку вони незабаром реалізують.

Близнюки будуть з усіма ділитися своїми знаннями, навіть хто особливо цього й не хотів. Але поради обов’язково допоможуть кожному, можливо, просто трохи пізніше. Близнюкам буде не нудно весь день, але під вечір їм здаватиметься, що вони самотні. Не витрачайте всю енергію протягом дня!

Раки захочуть створювати затишок в оселі, починаючи зі свічок і закінчуючи думками про зміну планування. З самого ранку їм будуть близькі рутинні справи, вони вдаватимуться легко і швидко.

Леви весь час хотітимуть із кимось розмовляти, як «ні про що», так і про філософські питання. Бесіди з деякими людьми змусять задуматися про глобальні проблеми, тому варто вибирати мудрого співрозмовника.

Весь день Діви присвятять генеруванню нових ідей і складанню планів на всі сфери суспільства. Мозок працюватиме настільки ефективно, що зупинятися Дівам не захочеться навіть уночі.

Терези будуть багато роздумувати проминулі справи і майбутні плани, як би їх втілити, щоб не втратити багато сил і грошових ресурсів. Вони радитимуться з близькими людьми, але зрештою зроблять усе самотужки.

Зірки радять замислитися про сприйняття самого себе. Чи комфортно вам займатися тим, що ви робите зараз. Чи влаштовує вас робота і зарплата? Чи допомагають вам друзі, яким ви постійно надаєте підтримку? Цей день змусить задуматися і змінити свої цінності. Попереду важливий етап.

Стрільцям доведеться пізнати когось трохи краще. Вам потрібно перейнятися чиєюсь історією, подумати про життя інших людей. Ви відчуватимете потребу допомогти іншій людині, неважливо, попросить вона вас про це чи ні.

Козероги захочуть утекти від усіх, залишитися наодинці з собою, але їх постійно хтось оточуватиме. Не варто просто мовчки пропадати, вас не залишатьу спокої саме тому. Повідомте своїм близьким, що вам потрібно розслабитися, тоді день мине просто чудово.

Водолії завжди знали, що вони вміють оцінювати свої можливості і вміння. Але у вашому житті зараз настає етап, коли вам потрібна допомога в тій галузі, якої ви не знаєте. Не бійтеся звернутися до фахівця по допомогу, у вас є на це причина.

Риби будуть максимально вимогливі до всіх, будь-яка робота буде проконтрольована ними. У цей день потрібно подивитися на роботу інших людей, щоб зрозуміти, як працювати в стресовому стані.

Більше на тему: Сонячні і місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.