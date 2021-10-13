Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці: поради Олени Курилової
13.10.2021
Покрова Пресвятої Богородиці 2021, як і інші релігійні свята, слід відзначати відповідно до певних правил, щоб не накликати на себе гнів святих. Експерт «Битви екстрасенсів» Олена Курилова розповіла, що не можна робити на Покрову. Подробиці читайте в матеріалі!
Більше на тему: Покрова Пресвятої Богородиці: витоки та значення свята
Так, Олена Курилова зазначає, що на Покрову Пресвятої Богородиці:
- Не можна займатися серйозною господарською роботою, виконувати багато домашніх обов’язків: будувати, копати, прибирати, прати, шити, в’язати, прасувати. Можна робити тільки невідкладні справи.
- Не можна сваритися, конфліктувати і вживати лайливі слова.
- В жодному разі не можна образити когось із мертвих недобрим словом, щоб вони не перестали допомагати.
- Бажано не вживати спиртних напоїв і не вечеряти до пізнього часу.
- Не можна брати в борг і позичати комусь гроші. Згідно з народними прикметами, разом з грошима можна віддати своє щастя й удачу, а забрати прикрощі та сум.
- Раніше в цей день дівчатам не можна було відмовляти нареченим у пропозиції руки та серця. У давнину наші предки вірили, що у свято Покрови Богородиці незаміжні дівчата отримують шанс знайти сім’ю.
Якщо провести свято правильно, людина на весь рік отримає захист і благословення Матері Божої.
Більше на тему: Привітання з Покровою в віршах і картинках
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+