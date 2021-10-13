Покрова Пресвятої Богородиці 2021, як і інші релігійні свята, слід відзначати відповідно до певних правил, щоб не накликати на себе гнів святих. Експерт «Битви екстрасенсів» Олена Курилова розповіла, що не можна робити на Покрову. Подробиці читайте в матеріалі!

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Так, Олена Курилова зазначає, що на Покрову Пресвятої Богородиці:

Не можна займатися серйозною господарською роботою , виконувати багато домашніх обов’язків: будувати, копати, прибирати, прати, шити, в’язати, прасувати. Можна робити тільки невідкладні справи.

Не можна сваритися, конфліктувати і вживати лайливі слова .

В жодному разі не можна образити когось із мертвих недобрим словом , щоб вони не перестали допомагати.

Бажано не вживати спиртних напоїв і не вечеряти до пізнього часу .

Не можна брати в борг і позичати комусь гроші. Згідно з народними прикметами, разом з грошима можна віддати своє щастя й удачу, а забрати прикрощі та сум.

Раніше в цей день дівчатам не можна було відмовляти нареченим у пропозиції руки та серця. У давнину наші предки вірили, що у свято Покрови Богородиці незаміжні дівчата отримують шанс знайти сім’ю.

Якщо провести свято правильно, людина на весь рік отримає захист і благословення Матері Божої.

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