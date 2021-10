У жовтні 2021 року Місяць сприятиме городнім справам. Майже всі дні обіцяють бути успішними, але є п’ять дат, коли не варто порушувати спокій землі і рослин. Ми склали місячний посівний календар садівника на жовтень, з яким ви зможете звірятися. Детальніше ― у матеріалі.

Більше на тему: Графік магнітних бур на жовтень 2021: як справлятися з поганим самопочуттям

Жовтень ідеально підходить для збору коренеплодів. Більшість днів буде сприятлива для садово-городніх занять, але є 9 із них, коли варто особливо докладати зусилля ― вони принесуть найбільші результати.

У жовтні на молодик і повню припадають найбільш несприятливі дні для роботи в городі.

З 1 по 5 жовтня

Місяць піде на спад. Вдалий час для прополювання і видалення бур’янів, підживлення ділянок і зміцнення підтримувальних конструкцій. Однак дні не дуже впливають на родючість.

5 і 6 жовтня

Несприятливі дні для посівних робіт. 6 жовтня ― молодик, рекомендується не турбувати рослини. Вони дуже вразливі протягом 2–3 днів.

З 7 по 19 жовтня

У ці дні буде Місяць ростиме, що сприятиме садінню коренеплодів. Варто приділити увагу часнику, будь-яким видам квітів. Водночас не рекомендується що-небудь робити з корінням рослин, які вже ростуть, і будь-яким чином їх обрізати. Особливо сприятливими будуть 16–19 жовтня ― ці дні найродючіші, підходять для посіву та садіння овочевих культур.

20 жовтня

Під час повні не рекомендується працювати з рослинами ― краще дати їм відпочити, адаптуватися.

З 21 по 31 жовтня

Час спадного Місяця, 28 жовтня ― остання чверть. Значна частина днів мине під малородючим знаками зодіаку. Варто зайнятися збиранням коренеплодів, переорюванням, глибоким перекопуванням і підживленням землі. В останні дні місяця можна садити і сіяти рослини в теплицях. Не рекомендується займатися пікіруванням і пересаджуванням.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Кінець жовтня ідеально підходить для перекопування і збору всіх видів урожаю, заміни землі в теплиці, заготівлю культур на тривале зберігання. Протягом місяця варто чекати до останнього зі збором усіх видів редиски, цибулі, селери та ін. Однак орієнтуватися треба на погоду: якщо є небезпека пошкодження плодів заморозками ― краще їх зібрати.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.