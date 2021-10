Гороскоп на 13 жовтня 2021 року розповість, кому варто остерігатися травм, для кого протипоказані конфлікти, а хто зможе почати новий етап на роботі і в особистому житті. Читайте гороскоп на 13 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овнам варто стримати натиск ― терпіння і потрібний момент дадуть змогу вирішити давню проблему. У середу можете отримати приємний сюрприз від близької людини.

У Тельців можливі ускладнення у виконанні задуманого, але кропітка праця і порада від несподіваного доброзичливця можуть змінити результати.

Близнюки будуть винагороджені за свою працю над якимось давнім проєктом. Можлива також підтримка від близьких. Імовірні поїздки і відновлення знайомств.

У середу в Раків може загостритися інтуїція ― не варто слідувати чужим порадам, вони можуть нашкодити. Вечір краще провести вдома в затишку з близькою людиною.

У Левів у середу проявляться харизма і дотепність. Є шанс розвитку роману. Імовірно, Левам захочеться подорожей і активного відпочинку, який надихне на нові ідеї.

У Дів є ймовірність домашніх сварок і фінансових втрат. Якщо не бути уважними, можна підвищити ризик травм і небезпеки для здоров’я. Остерігайтеся інфекцій.

Для Терезів п’ятниця ― вибухонебезпечний день. Є ймовірність непорозумінь і сварок на роботі. Варто зосередитися на виконанні завдань, а ввечері приготувати сюрприз близькій людині.

У Скорпіонів середа стане днем ​​натхнення, переосмислення і складання нових планів. Планування і чіткі рамки можуть підштовхнути перейти на новий етап кар’єри і стосунків.

Не час для конфліктів, вони можуть спровокувати проблеми на роботі. Якщо скористатися моментом, то можна владнати проблеми зі стосунками.

Доля буде мінлива сьогодні. Козероги можуть відновити старі зв’язки і отримати нових партнерів. Варто чітко окреслити кордони і контролювати ситуацію, щоб уникнути втрат.

У Водоліїв у середу буде активний день на роботі ― імовірні нові досягнення в кар’єрі, які потрібно зміцнити. Протистояння з недоброзичливцями допоможе виграти близька людина.

Удача буде на боці Риб. Якщо покластися на свою інтуїцію і не ухвалювати різких рішень, можна поліпшити фінансове становище. Не час для конфліктів з близькими.

