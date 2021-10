14 жовтня відзначається День захисника України! Дізнайтеся більше про передісторію свята в нашому матеріалі!

Державне свято, вважається досить новим, але зберігає в собі історію багатьох століть. Дату 14 жовтня було обрано не випадково, адже саме цього дня відзначається велике православне свято – Покрова Пресвятої Богородиці, також жовтневий день був знаменним для запорізьких козаків, які вибирали старшин 14 числа. Власне, з 1999 року важлива дата в календарі свят іменувалася Днем українського козацтва. Саме цього дня відзначається і створення Української повстанської армії.

День захисника України було встановлено 14 жовтня 2014 року указом Президента України, разом з цим був скасований указ про святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Це рішення Петро Порошенко прокоментував так:

5 березня 2015 року Верховна Рада за пропозицією Петра Порошенка прийняла закон, який оголосив День Захисника України офіційним вихідним днем. Варто відзначити, що в 2021 році ця дата припадає на середу, 14 жовтня.

Звичайно, крім пам’яті про людей, котрі відстоюють цілісність нашої країни, захищаючи кожного з нас, день покликаний підняти дух народу, патріотизм, усвідомленість та любов до своєї Батьківщини.

Вітати, в першу чергу, варто тих, хто служить у Збройних силах України, а також інших підрозділах, спрямованих на захист країни. Приємним подарунком стане, в першу чергу, ваша увага та пам’ять про важливий день.

