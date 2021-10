Гороскоп на 12 жовтня 2021 року підкаже, кому готуватися до поїздки, у кого небезпека фінансового краху, а для кого зірки приготували романтичну пригоду. Читайте гороскоп на 12 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Успішний для кар’єри день. Якщо виберете вдалий момент, зможете отримати вигоду на роботі. Наполегливість і впевненість у собі можуть виявитися корисними.

Тельці будуть заклопотані робочою документацією. Можуть нагадати про себе події з минулого. Приплив енергії може бути вельми доречним у цей день.

Близнюки зможуть отримати несподівану підказку або підтримку від близького, яка може вилитися у фінансовий прибуток. На вівторок передбачається багато контактів.

У вівторок Раки вирішать проблеми з документами, які почалися в минулому. Хтось із давніх знайомих вплине на одну з поточних важливих справ. Якщо будуть зустрічі зі старими знайомими, можливий і романтичний інтерес.

Леви відчують емоційний і фізичний підйом ― саме час для романтичних пригод. Можна планувати відпочинок з другою половинкою.

Приплив енергії Дівам треба використовувати з обережністю ― ретроградний Меркурій може нівелювати результати ваших старань. Проявіть терплячість і впевненість у своїх силах.

Невизначеність Терезів може бути посилена Меркурієм. Не варто починати нові справи, але якщо ви будете досить працьовиті, можливий успіх у поточних.

У вівторок у Скорпіонів з’явиться можливість застосувати свої вміння в цікавому проєкті. Але для отримання вигоди треба не забувати про самоконтроль ― імовірне суперництво з кимось зі старих конкурентів.

Стрільці у вівторок зможуть відчути всі переваги своєї харизми і красномовства. Можливий початок нового цікавого проєкту, хобі або пристрасних стосунків.

Новий тиждень у Козерогів може початися з розчарування в комусь із близького оточення або на роботі. Якщо не встежити, це призведе до фінасових втрат і затягування проєкту.

У Водоліїв намічаються фінансові операції, оформлення документів і поїздки, які подарують знайомства з новими людьми. Разом це все поліпшить ваше фінансове становище.

У Риб період самопізнання і відкриттів. Є можливість змінити своє життя ― перейти на новий рівень стосунків, кудись переїхати або змінити роботу. У вівторок є ймовірність зловити удачу за хвіст

