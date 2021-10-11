Голосуйте за улюблені диджитальні кампанії #СильнаЯ та #Сильний

Диджитальні кампанії телеканалу СТБ проти гендерних стереотипів — #СильнаЯ та #Сильний — були номіновані в конкурсі найкращих українських digital-проєктів від MMR. Переходьте за посиланням, обирайте розділ «Digital-кампанія» і віддайте свій голос кампаніям #СильнаЯ та #Сильний!

Читачі MMR можуть обрати найкращі проєкти в кількох номінаціях. У кожній із них можна проголосувати тільки за одного номінанта. Паралельно з онлайн-спільнотою оцінювати за кількома критеріями буде й експертне журі. Онлайн-голосування триватиме до 18 жовтня включно, переможці будуть оголошені на сайті MMR.

Нагадаємо, що восени 2020- го і взимку 2021-го телеканал СТБ успішно проводив соціальні диджитальні кампанії. #СильнаЯ почала діалог про стереотипи, які заважають жінці реалізувати мрію, ухвалювати рішення без суспільного тиску і знайти щастя. #Сильний подбав, щоб те ж саме відбулося і для чоловіків. Підсумкова мета двох кампаній ― боротьба за право бути справжніми, відкрито говорити про свої переживання, робити вибір з огляду на власні прагнення і підтримувати в цьому свого партнера, популяризувати рівне право на кар’єру обох партнерів і рівну участь у домашній роботі та вихованні дітей.

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