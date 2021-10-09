Гороскоп на 10 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 10 жовтня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни можуть зіткнутися з критикою через їхні фінансові проблеми. Ви маєте бути готові сказати «ні» людям, які очікують від вас занадто багато.

Телець

Зірки радять Тельцям добре відпочити перед прийдешнім тижнем. Не дозволяйте справам, пов’язаним з роботою, турбувати вас. Проведіть час із сім’єю або друзями.

Близнюки

Час, проведений з друзями, буде дуже важливий для Близнюків. Тому, якщо хтось пропонує вам зустрітися, не варто відмовлятися.

Рак

Будь-які непорозуміння з родичами будуть вирішені в неділю за допомогою вашого посередництва. Грошові справи підуть угору.

Лев

Ви забагато думаєте про слова і поведінку інших людей, через що ваша енергія витрачається даремно. Постарайтеся в неділю зосередитися на собі та поліпшенні свого емоційного стану.

Діва

Зірки віщують Дівам конфлікти з друзями і близькими людьми. Не варто гарячкувати в цей день. Висловлюючи партнеру своє занепокоєння і невдоволення, постарайтеся також дізнатися про його самопочуття.

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Терези

У неділю інтерес до роботи у Терезів може помітно знизитися. Можливі пропозиції в нових сферах. Та спочатку подумайте про користь, яку отримаєте від цієї роботи, і тільки потім ухвалюйте рішення.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам не починати нової роботи і не вкладати грошей у неділю. Людям, пов’язаним з бізнесом, рекомендується не поспішати з угодами, оскільки вони можуть принести збитки.

Стрілець

У неділю Стрільцям рекомендується не вступати в будь-які суперечки з сусідами. Проведіть день у сімейній атмосфері. Це додасть вам сил на нові звершення.

Козеріг

Ви майже досягли своєї мети, але для завершення вашого плану потрібно ще трохи часу. Отож наберіться терпіння.

Водолій

У Водоліїв можливі дрібні сімейні суперечки. У з’ясуванні стосунків уникайте грубих слів. Ваше здоров’я буде стабільним, але ви можете відчувати психологічний стрес.

Риби

Зірки радять Рибам у неділю не брати в борг і не займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною із запозиченнями. Це може загострити ваші особисті стосунки.

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