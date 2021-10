Гороскоп на 10 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 10 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овни можуть зіткнутися з критикою через їхні фінансові проблеми. Ви маєте бути готові сказати «ні» людям, які очікують від вас занадто багато.

Зірки радять Тельцям добре відпочити перед прийдешнім тижнем. Не дозволяйте справам, пов’язаним з роботою, турбувати вас. Проведіть час із сім’єю або друзями.

Час, проведений з друзями, буде дуже важливий для Близнюків. Тому, якщо хтось пропонує вам зустрітися, не варто відмовлятися.

Будь-які непорозуміння з родичами будуть вирішені в неділю за допомогою вашого посередництва. Грошові справи підуть угору.

Ви забагато думаєте про слова і поведінку інших людей, через що ваша енергія витрачається даремно. Постарайтеся в неділю зосередитися на собі та поліпшенні свого емоційного стану.

Зірки віщують Дівам конфлікти з друзями і близькими людьми. Не варто гарячкувати в цей день. Висловлюючи партнеру своє занепокоєння і невдоволення, постарайтеся також дізнатися про його самопочуття.

У неділю інтерес до роботи у Терезів може помітно знизитися. Можливі пропозиції в нових сферах. Та спочатку подумайте про користь, яку отримаєте від цієї роботи, і тільки потім ухвалюйте рішення.

Зірки радять Скорпіонам не починати нової роботи і не вкладати грошей у неділю. Людям, пов’язаним з бізнесом, рекомендується не поспішати з угодами, оскільки вони можуть принести збитки.

У неділю Стрільцям рекомендується не вступати в будь-які суперечки з сусідами. Проведіть день у сімейній атмосфері. Це додасть вам сил на нові звершення.

Ви майже досягли своєї мети, але для завершення вашого плану потрібно ще трохи часу. Отож наберіться терпіння.

У Водоліїв можливі дрібні сімейні суперечки. У з’ясуванні стосунків уникайте грубих слів. Ваше здоров’я буде стабільним, але ви можете відчувати психологічний стрес.

Зірки радять Рибам у неділю не брати в борг і не займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною із запозиченнями. Це може загострити ваші особисті стосунки.

