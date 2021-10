Цієї п’ятниці, 8 жовтня, відразу після виходу 4 випуску романтичного реаліті «Холостячка» глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників і проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Цього разу експерти разом з чоловіками обговорять тему експериментів у стосунках.

Більше на тему: Повернення фаворита і нові грані учасників: що ми побачимо в 4 випуску «Холостячки»-2

Спеціальним гостем програми стане ексучасник 1 сезону «Холостячки», блогер Андрій Шатирко. Чоловік прийде в студію, щоб поділитися своєю думкою стосовно експериментів у стосунках.

А також не пропустіть найсвіжіші подробиці 4 випуску реаліті!

Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 8 жовтня і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

Більше на тему: Чим захоплюються Злата Огнєвіч та учасники «Холостячки»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.