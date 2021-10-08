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«Як вийти заміж»: експерименти в стосунках

08.10.2021

Цієї п’ятниці, 8 жовтня, відразу після виходу 4 випуску романтичного реаліті «Холостячка» глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників і проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Цього разу експерти разом з чоловіками обговорять тему експериментів у стосунках.

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Більше на тему: Повернення фаворита і нові грані учасників: що ми побачимо в 4 випуску «Холостячки»-2

Спеціальним гостем програми стане ексучасник 1 сезону «Холостячки», блогер Андрій Шатирко. Чоловік прийде в студію, щоб поділитися своєю думкою стосовно експериментів у стосунках.

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А також не пропустіть найсвіжіші подробиці 4 випуску реаліті!

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Постійні експерти ток-шоу Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 8 жовтня і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

Більше на тему: Чим захоплюються Злата Огнєвіч та учасники «Холостячки»-2

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