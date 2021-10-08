Скоро настане час затишних светрів, вовняних пальто і гарячого какао. У магазинах уже з’явилися осінні колекції і широкий асортимент верхнього одягу. Якщо хочете оновити свій осінній гардероб, зараз саме час. Розповідаємо про головні тренди верхнього одягу восени 2021 року.

Шкіряний жакет

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Тренд на екошкіру не минає вже кілька років поспіль. У минулому холодному сезоні ми носили шкіряні тренчі, куртки-косухи, спідниці, штани і навіть сукні. У 2021-му звертаємо вашу увагу насамперед на шкіряні жакети. Вони мають бути подовженими і структурованими, наче з шафи бойфренда. Не пропускають холод, захищають від дощу і мають стильний вигляд.

Тренч

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Незмінна класика очікує нас і цієї осені. Базовий бежевий тренч ― безпрограшний варіант. І якщо він у вас уже є, то ви просто щасливиця. Всім іншим бажаємо приємних покупок. Носіть також тренчі інших відтінків або варіанти зі шкіри.

Пальто із заходом

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Найуніверсальнішим пальто у світі вважається модель із заходом. Воно підійде дівчатам з будь-яким типом фігури, і його можна носити з чим завгодно: від брючного костюму і сукні в офіс до джинсів і спортивок у вихідний. Вибирайте пальто з якісної вовни, яке прослужить вам багато років. Це справді чудова інвестиція.

Кейп

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Для тих, хто хоче внести різноманітність у свій осінній гардероб, пропонуємо звернути увагу на кейп. На подіумах моделі крокували в кейпах різної довжини як з мінімалістичним декором, так і в божевільних варіантах а-ля пончо. Вигляд має елегантний, грайливий і зовсім не буденний.

Твід

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Новою любов’ю в 2021-му для багатьох стане твід. І це не може не радувати, адже тканина дуже приємна на дотик, м’яка, а головне ― добре гріє. Це може бути жакет у стилі Chanel або довге твідове пальто. Вибирати вам!

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