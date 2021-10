Гороскоп на 9 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе має відбутися в цей день? Хто зможе відпочити, а кому варто бути обережним у фінансових питаннях? Читайте гороскоп на 9 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У суботу на Овнів чекає сімейний день. Зустріч із близьким родичем позбавить вас від утоми і напруженості. Можуть бути розглянуті плани на майбутнє з членами сім’ї.

Тельцям варто звернути увагу на своє здоров’я. Можливо, ви будете страждати від болів у шийному відділі і плечах. Щоб уникнути цього, почніть день зі спортивних вправ.

Субота буде для Близнюків спокійною і затишною. Втільте в життя те, про що давно думаєте. Зірки будуть прихильні до вас.

Зірки радять Ракам у суботу намагатися у всьому зберігати баланс. Зосередьтеся на своїх цілях. Не варто приділяти весь час тому, щоб стати краще за інших.

Після важкого робочого тижня Леви нарешті зможуть насолодитися відпочинком сповна. Зірки віщують вам день, повний приємних турбот і зустрічей.

Дівам варто бути обережними у фінансових питаннях. У суботу не варто укладати угод, пов’язаних з купівлею або продажем майна.

Зірки радять Терезам триматися подалі від ризикованих занять і обережно керувати автомобілем. Ви можете отримати несподівану травму. Також не будьте недбалими в питаннях, пов’язаних із грошовими операціями.

Вдалий день для Скорпіонів. Якщо ви плануєте змінити місце проживання або роботу, то зараз дуже сприятливий для цього час.

У суботу Стрільці можуть отримати добру пораду від колеги, яка допоможе їм у подальшій роботі. На вас чекає вечір, сповнений романтики і тепла.

Такт Козерогів допоможе їм у суботу вирішити будь-яку сімейну суперечку. У їхньому домі пануватиме невимушена й умиротворена атмосфера.

У суботу Водоліїв може охопити збентеження. Ви будете засмучені через своїх ворогів. Якщо вам доведеться мати справу з незнайомою людиною, то будьте дуже обережні.

У вашому домі пануватиме святкова атмосфера. Можливий несподіваний візит гостей. У сфері здоров’я все буде гаразд, однак ви повинні виділити час для відпочинку.

