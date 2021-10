Гороскоп на 8 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у п’ятницю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 8 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У п’ятницю Овни будуть як ніколи сильними і витривалими. Вам варто використати цю сприятливу фазу, щоб почати приводити себе у форму. Ваше тіло буде вдячне вам за це.

П’ятниця буде сприятливим днем ​​для Тельців, щоб підбити підсумки робочого тижня і скласти план на майбутнє. Вечір варто провести в компанії друзів.

Зірки віщують Близнюкам складний і напружений день на роботі. Вам доведеться розбиратися з завалом завдань, які накопичилися за тиждень. Зате ввечері на вас чекає приємне спілкування в хорошій атмосфері.

Раки можуть зіткнутися з непорозуміннями зі своїм партнером. Зберігайте спокій. Трохи дипломатії ― і ви зможете швидко знайти компроміс.

П’ятниця буде сповнена стресу для Левів. Проте не дозволяйте йому поглинати всі ваші думки. Зупиніться, подумайте і ставайте більш незалежними.

Дівам не варто мовчати і тримати все в собі. Не соромтесь. Хороші ідеї мають бути втілені в життя, причому негайно.

Зірки радять Терезам триматися подалі від особливо ризикованих угод. Підходьте до всіх пропозицій обережно і з холодною головою.

Погляньте на своє життя під іншим кутом зору. Ваші віддані друзі потребують вас. Щоб не втратити їх, вам варто більше часу проводити з ними.

Не сумнівайтеся у своїх силах і успіху. Страх і безнадія ― сприятливе середовище для невдач. Ваші стратегії принесуть великий успіх.

У любовній сфері удача буде на вашому боці. Самотні представники знака можуть зустріти другу половинку, а Козероги в стосунках поліпшать взаєморозуміння з партнером.

У п’ятницю Водоліям варто залишатися при своїй думці і не сумніватися. Тоді у важливому обговоренні ви зможете переконати інших у своїх поглядах і заслужити довіру керівництва.

Сприятливий день для Риб. Під кінець робочого тижня ви зможете видихнути і розслабитися. Вас можуть обтяжувати конфлікти і сварки в родині, але завдяки вашому терпінню і ввічливості ви зможете їх уладнати.

