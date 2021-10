Хоч би як змінювалася мода, класика завжди залишається актуальною. І манікюру це теж стосується. Ну а який вид нейл-арту вважається одним із найкрасивіших? Звичайно ж, французький! Ось тільки в нинішньому розмаїтті дизайну дуже важко зорієнтуватися і зрозуміти: а що ж модно? Читайте в нашому матеріалі про головні тенденції французького манікюру в сезоні осінь 2021.

Класичний френч ніколи не втратить своєї актуальності. Цей вид нейл-арту личить практично всім: від школярок до директорок підприємств. Однак у сезоні осінь 2021 можна трохи поекспериментувати і спробувати якось урізноманітнити цей вид манікюру нехитрим дизайном.

У сезоні осінь 2021 також на піку популярності чорно-білий френч. Він може бути як класичним, так і з малюнками. Спробуйте один або два нігті оформити інакше. Також цікавий вигляд матиме місячний манікюр у чорному кольорі. А чорне омбре в доповненні з класичною білою смужкою виглядає дуже оригінально.

Бордовий колір незмінно асоціюється у всіх з осінню. І не дивно, адже природа змінює свої барви. Ось і всі модні видання рясніють моделями з незвичайним французьким манікюром бордового кольору. Правда, в 2021 році нейл-дизайнери пішли трохи далі. Вони пропонують повністю фарбувати нігтьову пластину кольором марсала, а ось смужки виділяти золотом. Місячний манікюр у таких самих тонах просто чудовий. А любительки всього блискучого можуть прикрасити нігті стразами. Головне ― не переборщити.

Проте не бордо єдиним. В осінньому сезоні не втрачає своєї актуальності кольоровий французький манікюр. Чорно-червоний або класичний зі срібною окантовкою. Фантазуйте! Все у ваших руках. Тільки пам’ятайте: кольори мають відповідати осінній палітрі.

Ну а шанувальниць більш екстравагантного манікюру чекає сюрприз: у сезоні осінь 2021 на піку популярності незвичайний французький манікюр. Легкі мазки, різноманітність кольору і форм ― усе, щоб підкреслити свою індивідуальність.

