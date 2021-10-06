Запіканка з картоплею і баклажаном: рецепт від учасників «МастерШеф»
06.10.2021
Осінь — пора овочів і теплих страв. Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт запіканки з картоплею і баклажаном від учасників «МастерШеф». Читайте докладніше.
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Інгредієнти:
- Оливкова олія (можна замінити на соняшникову) — 2-3 ст. л.
- Лук, нарізаний кружечками — 1 шт
- Очищену картоплю, нарізану кружальцями завтовшки 5 мм — 400 г
- Баклажан, нарізаний кружальцями 1 см — 2 шт
- Помідор, крупно нарізану кружальцями — 200 г
- Твердий сир — 200 г
- Майонез — 3 ст. л
- Сметана — 3 ст. л
- Часник — 2-3 зубчики
- Сіль, чорний перець за смаком
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть дно форми для запікання столовою ложкою оливкової або соняшникової олії.
- Викладайте шарами цибулю, картоплю, помідори і баклажани, поки не закінчиться картопля. Посипайте кожен шар сіллю і перцем.
- Зверху викладіть ще один шар баклажанів, залишки лука і помідорів. Змішайте майонез, сметану, пригнічений часник. Полийте верх цим соусом, посипте приправами за смаком.
- Оберніть форму фольгою і запікайте 60 хвилин. Зніміть фольгу, посипте сиром і готуйте ще 15 хвилин, поки верх не підрум’яниться.
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