Вихідні у жовтні 2021: чи будуть додаткові вихідні

Жовтень 2021 року порадує українців додатковими вихідними днями. У цьому місяці на нас чекають довгі вихідні, приурочені до Дня захисника України. Коли ж ми будемо відпочивати? Читайте в нашому матеріалі.

Другий місяць осені подарує українцям два додаткові вихідні дні. 14 жовтня країна святкує День захисника України, який припадає на четвер. Щоб дати громадянам можливість добре відпочити, п’ятницю, 15 жовтня, також оголошено офіційним вихідним. Однак цей робочий день переноситься на суботу, 23 жовтня. Тож у середині жовтня на нас чекають невеличкі «канікули» ― 4 вихідних поспіль.

14, 15, 16 і 17 жовтня

Крім того, неробочими залишаються суботи й неділі: 2‒3, 9‒10, 24, 30‒31 жовтня.

