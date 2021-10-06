Церковні свята у жовтні 2021: календар по днях
У жовтні 2021 року на нас очікує багато церковних свят. Серед них ― Покрова Пресвятої Богородиці, яка традиційно святкується 14 жовтня. Для вашої зручності ми зібрали всі церковні свята жовтня 2021 року в один календар.
Церковні свята у жовтні 2021 року
1 жовтня ― Молченської і Староруської ікон Божої Матері.
4 жовтня ― віддання свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.
6 жовтня ― мучениці Іраїди Олександрійської.
7 жовтня ― первомучениці рівноапостольної Фекли.
8 жовтня ― преподобних Єфросинії Суздальської і Єфросинії Олександрійської.
9 жовтня ― апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
10 жовтня ― преподобного Саватія Соловецького.
11 жовтня ― преподобного Харитона Сповідника; преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії.
13 жовтня ― святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі.
14 жовтня ― Покрова Пресвятої Богородиці.
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15 жовтня ― блаженного Андрія, Христа ради юродивого Константинопольского; священномученика Кипріана; мучениці Юстини і мученика Феоктиста.
17 жовтня ― священномученика Єрофея Афінського.
18 жовтня ― мучениці Харитини.
19 жовтня ― апостола Фоми.
21 жовтня ― преподобної Пелагії.
23 жовтня ― преподобного Амвросія.
25 жовтня ― мучеників Тараха, Прова та Андроніка.
27 жовтня ― преподобної Параскеви Сербської.
31 жовтня ― апостола і євангеліста Луки.
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