Місячний календар на жовтень 2021: коли повня
06.10.2021
Місяць чинить дуже серйозний вплив не тільки на здоров’я людини, а й на наше життя загалом. Саме тому потрібно знати фази Місяця. Так можна уникнути проблем із самопочуттям, а також ретельно спланувати найважливіші події. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли в жовтні 2021 року молодик і повня.
Дата молодика в жовтні 2021 ― 6 жовтня в 5:37.
Дата повні в жовтні 2021 ― 20 жовтня о 19:05.
Фази Місяця по числах у жовтні 2021:
- 1‒5 жовтня ― спадний Місяць.
- 6 жовтня в 5:37 ― молодик.
- 7‒19 жовтня ― зростаючий Місяць.
- 20 жовтня о 19:05 ― повний Місяць.
- 21‒31 жовтня ― спадний Місяць.
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