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Місячний календар на жовтень 2021: коли повня

06.10.2021

Місяць чинить дуже серйозний вплив не тільки на здоров’я людини, а й на наше життя загалом. Саме тому потрібно знати фази Місяця. Так можна уникнути проблем із самопочуттям, а також ретельно спланувати найважливіші події. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли в жовтні 2021 року молодик і повня.

Дата молодика в жовтні 2021 ― 6 жовтня в 5:37.

Дата повні в жовтні 2021 ― 20 жовтня о 19:05.

Фази Місяця по числах у жовтні 2021:

  • 15 жовтня ― спадний Місяць.
  • 6 жовтня в 5:37 ― молодик.
  • 719 жовтня ― зростаючий Місяць.
  • 20 жовтня о 19:05 ― повний Місяць.
  • 2131 жовтня ― спадний Місяць.

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2021 рік

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