Ламінування волосся в домашніх умовах: поради від експертів Все буде добре
Весною волосся стає сухим та втрачає блиск. Багато жінок йдуть вирішувати цю проблему в салон краси, де віддають за процедуру професійного ламінування великі гроші. Однак подібного ефекту можна легко домогтися за допомогою ламінування волосся в домашніх умовах. Як зробити ламінування волосся вдома? Читайте покрокову інструкцію від експертів Все буде добре.
Головне — знати маленькі хитрощі, які допоможуть зробити волосся здоровим, слухняним та блискучим, як у моделей з обкладинок глянцевих журналів. Читайте покроковий рецепт маски з желатином для ефекту ламінування волосся, а також шампуню, який посилить ефект!
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Шампунь для ламінування волосся в домашніх умовах
- Спершу займіться приготуванням шампуню з желатином.
- Поділіть цю суміш навпіл.
- Одну частину змішайте з дитячим або органічним шампунем в пропорції 1:1.
- Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом.
- Для кращого ефекту укутайте волосся поверх поліетилену рушником.
- Через 40-120 хвилин змийте шампунь теплою водою. Промокніть рушником зайву вологу.
- Не розтирайте волосся рушником, а тільки злегка промокніть.
Приготування маски з желатином для ефекту ламінування волосся
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- Желатину не повинно бути більше, ніж кондиціонера, інакше можливий зворотний ефект!
- Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом на 40-120 хвилин.
- Потім змийте теплою водою.
- Висушіть волосся природнім шляхом — без фену.
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