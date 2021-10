Гороскоп на 7 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 7 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У четвер Овнам варто сконцентруватися на поточних завданнях і не відволікатися на дрібниці. Це принесе свої плоди в майбутньому.

Зорі віщують Тельцям сприятливий день у сфері фінансів. Ви можете отримати прибуткову пропозицію або підвищення заробітної платні.

Близнюки багато зробили за останній час, і в четвер вони можуть отримати нагороду за свої зусилля. Проведіть цей день з користю для себе, відпочиньте, адже попереду на вас чекають великі зміни.

У четвер у вас буде можливість залагодити давні розбіжності в сім’ї. Зачекайте, поки хто-небудь попросить вас про допомогу. Проте у вирішенні конфлікту в жодному разі не ставайте на чий-небудь бік.

Зірки радять Левам у четвер скептично ставитися до радикальних змін. Не кожен план справді хороший, тому не варто сильно ризикувати. Будьте вдячні за все, що відбувається зараз.

Люб’язний характер Дів допоможе їм відкрити нові горизонти. Залишайтеся собою, і у вас буде можливість отримати гарну фінансову пропозицію.

У четвер вам може бути надана нова зона відповідальності, яка повністю вас поглине. Покажіть, на що ви здатні. Це принесе вам успіх у подальшому.

Якщо у вас є складна або трудомістка робота, саме час зайнятися нею. Внутрішнє позитивне налаштування допоможе впоратися з усіма труднощами.

У вас є дуже чіткі уявлення про те, яким має бути ваше майбутнє. Та важливо обговорити ці зміни з вашим найближчим оточенням. Можливі несподівані новини.

Будьте обережні зі знайомими і колегами. Не всі, хто усміхаються Козерогам, насправді прихильні до них. Вас можуть підставити у найбільш критичний момент.

Водоліям не варто поспішати ні в чому. Трохи терпіння принесе вам велику користь. Постарайтеся зайнятися незавершеними справами.

Удача буде на боці Риб. Проте будьте обережними, щоб не перенапружуватися. Приділіть час своєму здоров’ю.

