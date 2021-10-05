З понеділка по четвер о 18:05 в ефірі телеканалу СТБ виходять нові серії багатосерійного проєкту «Слід». Це українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. У чому його унікальність і що взагалі відомо про улюблений серіал «Слід»? Подробиці читайте в матеріалі.

Більше на тему: Серіал «Слід» у різних країнах

«Слід» – українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel, над якою працює компанія SPACE Production. Цікаво, що для підбору акторського складу проєкту було проведено найчисельніший кастинг в історії України: 10 тисяч професійних і непрофесійних акторів з різних країн пройшли проби. Також у знімальному павільйоні побудований цілий офіс: лабораторія, переговорна кімната, діючі морг і тир, кімнати для допитів із задзеркальною тіньовою, кухня для відпочинку та кабінети співробітників.

У серіалі «Слід» фігурує спеціальне агентство «ОСА», яке за допомогою наукових і цифрових технологій буде розслідувати надважкі злочини. Особливість нового проєкту у тому, що розслідування йде не від свідка до свідка, а від доказів до доказів.

Слід: 157 серія дивитися онлайн – 04.10.2021

«ОСА» («Особлива Слідча Агенція») об’єднує унікальних фахівців різних областей: патологоанатома, баліста, аналітика, оперативників, лаборантів, детективів, айтишників та ін. Усі вони – фахівці екстракласу. На чолі організації – Ольга Сергіївна Косач, яку колеги прозвали «Осою». Під її керівництвом вони проводять весь спектр складних експертиз, досліджень і надають допомогу поліції в розкритті найбільш тяжких злочинів.

Кожен з нас зможе не лише дізнатися багато нового і цікавого про методи проведення слідства, переконатися у невідворотності покарання, а й повірити у те, що ідеальних злочинів не існує. А для посилення видовищності, у якості декорацій використовуються найактуальніші матеріали і технології, у тому числі сучасні сенсорні тачскрін-монітори. За їхньою допомогою можна працювати з інформацією на величезному сенсорному полотні. Цікаво ще й те, що для масового продажу такі екрани з’являться не раніше 2023 року.

Дивіться з понеділка по четвер нові серії української адаптації легендарного детективного серіалу «Слід» на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ