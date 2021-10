Гороскоп на 6 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 6 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Вдалий день для Овнів. Ви можете отримати більше грошей, ніж зазвичай, і заохочення з боку керівництва. У любовній сфері на вас чекає приємний сюрприз.

Тельцям варто бути більш відкритими і розслабленими. Так ви не будете чинити на себе тиск і зможете зберегти внутрішній баланс.

Не давайте обіцянок, яких не зможете виконати. Цим ви не зробите нікому краще. Навчіться казати «ні». Проведіть більше часу на свіжому повітрі.

Ви можете вплутатися в конфлікт. Не варто зопалу казати того, про що незабаром пошкодуєте. Будьте спокійними і розважливими. Проведіть вечір у компанії близьких.

Ви забагато думаєте про те, що вже відбулося. Так ви блокуєте себе і не можете рухатися далі. Позбавтеся від нервового напруження і побалуйте себе.

У середу самотні Діви можуть зустріти відповідного для себе партнера. Будьте відкритими до нових знайомств. Тим, хто вже знайшов другу половинку, варто більше часу приділити романтиці і збереженню стосунків.

Удача буде не на боці Терезів, тому не варто сподіватися на великі перемоги. Вашому тілу і розуму буде корисно трохи відпочити. Знайдіть правильне поєднання фізичних вправ і розслаблення.

Гумор і кмітливість зіграють на руку Скорпіонам. Ви зможете стати більш незалежними у професійній сфері. Будьте впевнені в собі, це вас надихне.

У середу Стрільці можуть бути схильні до імпульсивних і неконтрольованих емоційних сплесків. Приділіть час собі і переведіть дух. Так ви зможете провести цей день без втрат.

Зірки віщують Козерогам нові знайомства і приємні зустрічі. Ваша внутрішня сила і підприємливість допоможуть вирішити незакінчені справи.

Завдяки своїй відповідальності ви зможете закласти важливу основу для подальшого розвитку. Зверніть увагу на зовнішні сигнали. Вони допоможуть зрозуміти, куди рухатися далі.

У середу проблеми на роботі вирішаться самі, і ви виявите, що ваші переживання були марними. Втільте в життя те, про що давно думали. Зірки на вашому боці.

