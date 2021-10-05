Гороскоп на 6 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 6 жовтня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Вдалий день для Овнів. Ви можете отримати більше грошей, ніж зазвичай, і заохочення з боку керівництва. У любовній сфері на вас чекає приємний сюрприз.

Телець

Тельцям варто бути більш відкритими і розслабленими. Так ви не будете чинити на себе тиск і зможете зберегти внутрішній баланс.

Близнюки

Не давайте обіцянок, яких не зможете виконати. Цим ви не зробите нікому краще. Навчіться казати «ні». Проведіть більше часу на свіжому повітрі.

Раки

Ви можете вплутатися в конфлікт. Не варто зопалу казати того, про що незабаром пошкодуєте. Будьте спокійними і розважливими. Проведіть вечір у компанії близьких.

Лев

Ви забагато думаєте про те, що вже відбулося. Так ви блокуєте себе і не можете рухатися далі. Позбавтеся від нервового напруження і побалуйте себе.

Діва

У середу самотні Діви можуть зустріти відповідного для себе партнера. Будьте відкритими до нових знайомств. Тим, хто вже знайшов другу половинку, варто більше часу приділити романтиці і збереженню стосунків.

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Терези

Удача буде не на боці Терезів, тому не варто сподіватися на великі перемоги. Вашому тілу і розуму буде корисно трохи відпочити. Знайдіть правильне поєднання фізичних вправ і розслаблення.

Скорпіон

Гумор і кмітливість зіграють на руку Скорпіонам. Ви зможете стати більш незалежними у професійній сфері. Будьте впевнені в собі, це вас надихне.

Стрілець

У середу Стрільці можуть бути схильні до імпульсивних і неконтрольованих емоційних сплесків. Приділіть час собі і переведіть дух. Так ви зможете провести цей день без втрат.

Козеріг

Зірки віщують Козерогам нові знайомства і приємні зустрічі. Ваша внутрішня сила і підприємливість допоможуть вирішити незакінчені справи.

Водолій

Завдяки своїй відповідальності ви зможете закласти важливу основу для подальшого розвитку. Зверніть увагу на зовнішні сигнали. Вони допоможуть зрозуміти, куди рухатися далі.

Риби

У середу проблеми на роботі вирішаться самі, і ви виявите, що ваші переживання були марними. Втільте в життя те, про що давно думали. Зірки на вашому боці.

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