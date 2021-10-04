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«Бабин Яр. Контекст»: прем’єра фільму до 80-х роковин трагедії

04.10.2021

Сьогодні, 4 жовтня, о 22:00 на телеканалі ICTV до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру відбудеться прем’єра фільму «Бабин Яр. Контекст». Це фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниці. Стрічка вийде в рамках спецформату «Свободи слова» на ICTV.

Video: «Бабин Яр. Контекст»: прем’єра фільму до 80-х роковин трагедії

Сьогодні, 4 жовтня, о 22:00 на телеканалі ICTV до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру відбудеться прем'єра фільму Бабин Яр Контекст від режисера Сергія Лозниці
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