«Бабин Яр. Контекст»: прем’єра фільму до 80-х роковин трагедії

Сьогодні, 4 жовтня, о 22:00 на телеканалі ICTV до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру відбудеться прем’єра фільму «Бабин Яр. Контекст». Це фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниці. Стрічка вийде в рамках спецформату «Свободи слова» на ICTV.

