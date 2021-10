Гороскоп на 3 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати в неділю кожному знаку зодіаку. Кого чекає відпочинок, а кого, навпаки, важка робота? Читайте гороскоп на 3 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У Овнів сприятливий день для духовного зростання, здобуття внутрішньої незалежності і цілительства. Виключіть вживання алкогольних напоїв і їжі тваринного походження. Варто проявляти великодушність і щедрість. Імовірні грошові надходження, виграш або подарунок від близької людини.

Сприятлива емоційна обстановка в сім’ї створить стартовий майданчик для успішного ведення справ наступного тижня. Через постійне вагання між бажаним і можливим не виключене деяке перевищення витрат над доходами.

День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, роздумів, аналізу минулих учинків, медитації. Сприятливий для спільних заходів або колективного відпочинку. Імовірно, ви отримаєте несподівану звістку ― будьте готові до серйозних проблем. Уникайте перевтом, які можуть вкрай несприятливо позначитися на здоров’ї. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі: сходіть на прогулянку в ліс, до річки.

Сприятливий час для прояву активності і фантазії. Цей день дуже вдалий для наведення порядку вдома, ремонту або благоустрою. У стосунках із близькими ― гармонія і довіра. Влаштуйте маленьке сімейне свято ― і спогади про нього ще довго не покинуть вас.

День буде сповнений нових зустрічей, несподіваних знайомств, у зв’язку з чим зірки попереджають про непередбачені витрати. Імовірні приємні новини, які зможуть порадувати, змінивши настрій або самопочуття на краще.

Сприятливий день, який обіцяє підтримку вищих сил, колег, друзів або родичів. Хороший період для подружніх стосунків, романтичних знайомств, цілительства. З’явиться можливість прояву здібностей, таланту, здійснення задуманого. Сни можуть бути пророчими. Вогонь, сірники ― до клопотів або нещастя.

Сприятливий день для активного відпочинку, прогулянок, спілкування з близькими людьми. Усі прояви почуттів гармонізовані. Не варто займатися фізичною роботою, справами, які вимагають зосередження і старанності у виконанні. А приємне дозвілля сьогодні ― в колі близьких, причому не обов’язково родичів. Друзі принесуть вам удачу.

День очищення і відмови від усього непотрібного. Гарний настрій захопить вас цілком. Приділіть більше уваги близьким людям, дітям. Їхні любов і повага додадуть вам бадьорості та оптимізму.

Сприятливий у фізичному плані день. Особливо це стосується чоловіків. Однак виключіть будь-яку агресивність і напористість. Нічого не плануйте, бо плани можуть не здійснитися. Постарайтеся задовольнятися тим, що підноситиме життя, не вимагаючи нічого більшого. У жінок може з’явитися відчуття бадьорості і радості. Однак імовірна самовразливість. Тому постарайтеся не так болісно реагувати на зауваження близьких. Проявіть максимум уваги і любові до них.

Планети попереджають жінок про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Чоловікам доведеться вибирати між приємним і необхідним. Правильно зроблений вибір принесе зміни, які збільшать шанси на успіх. Імовірна незапланована поїздка.

Домашні клопоти поглинуть вас повністю. Побутові проблеми вийдуть на передній план. Прорахуйте свої можливі витрати і реальні доходи: це допоможе вам ефективно виконати всі господарські плани. Досвід друзів і близьких надасть незамінну допомогу. День вдалий для придбань, і розпочаті раніше клопоти про купівлю нерухомості завершаться вдало. Близькі люди нададуть вам підтримку і допомогу, і ви ще раз переконаєтеся в їхній відданості.

День здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор і невимушеність у спілкуванні допоможуть налагодити вдома обстановку довіри і повного взаєморозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок і піших прогулянок.

