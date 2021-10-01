У 2021 році на українців чекає чимало державних та релігійних свят, які оголошено в країні вихідними днями. Редакція STB.UA склала список таких вихідних, а також пов’язаних із ними перенесень робочих днів. Більше — читайте в нашому матеріалі.

Святкові дні 2021 року:

1 січня — Новий рік

7 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем)

8 березня — Міжнародний жіночий день

1 травня — День праці

2 травня — Великдень

9 травня — День Перемоги

20 червня — Трійця

28 червня — День Конституції України

24 серпня — День Незалежності України

14 жовтня — День захисника України

25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)

Вихідні 2021 року у зв’язку зі святами:

З 1 по 3 січня — Новий рік.

З 7 по 10 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем); робочий день з 8 січня перенесено на 16 січня.

З 6 по 8 березня — Міжнародний жіночий день.

З 1 по 4 травня — День праці та Великдень.

З 8 по 10 травня — День Перемоги.

З 19 по 21 червня — Трійця.

З 26 по 28 червня — День Конституції України.

З 21 по 24 серпня — День Незалежності України; робочий день з 23 серпня перенесено на 28 серпня.

З 14 по 17 жовтня — День захисника України; робочий день з 15 жовтня перенесено на 23 жовтня.

З 25 пo 27 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем).

Отже, у 2021 році в Україні буде 250 робочих днів та 115 офіційних неробочих днів.

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