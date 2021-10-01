Як правильно вибрати м’ясо для шашлику: поради від Олександра Абрамова

Від правильного вибору м’яса залежить соковитість, м’якість і смак шашлику. Учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов поділився кількома лайфхаками, як вибрати ідеальне м’ясо для приготування шашлику з декількох видів м’яса.

Всі хочуть приготувати м’яку, соковиту страву, яка здивує всіх близьких і порадує своїми смаковими якостями. Учасник проекту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов чудово знає, як не лише приготувати, а й вибрати ідеальне м’ясо для шашлику.

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Якщо є така можливість, то Олександр радить купувати м’ясо для майбутнього шашлику тільки на ринку. Там ви зможете його перевірити за всіма критеріями та бути впевненим, що тварину не було вирощено на антибіотиках та силіконах. Шеф-кухар радить готувати шашлик зі свинини, яловичини, телятини чи курчати.

Поради від Сашка Абрамова, як правильно вибрати м’ясо для шашлику

Як правильно вибрати свинину, яловичину або телятину:

Вибираючи шматок м’яса, найкраще для шашлику підійде саме ошийок. Зверніть увагу на колір м’яса! Воно повинно бути ніжно-рожевого кольору. Краще уникати купівлі м’яса з червонуватим відтінком і будь-якою наявністю крові на м’ясі. Колір жирового прошарку також має значення! Краще не купувати м’ясо, у якого жир має жовтуватий відтінок – це м’ясо однозначно старої тварини і після прожарювання шашлик буде жорстким і не таким смачним. Понюхайте м’ясо. Огляньте бажаний шматок з усіх боків, щоб не було ніяких домішок, бруду, крові та стороннього запаху. Спробуйте м’ясо пальцем. Якщо воно пружне – як би ви його не маринували, шашлик буде жорстким, як накачаний футбольний м’яч. Якщо м’ясо легко піддається натисканню, палець провалюється, як у м’яку перину, то таке м’ясо після смаження буде ніжним і соковитим.

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Як правильно вибрати курча:

Найкраще підійде для смаження на вогні саме домашнє курча. Вибираючи м’ясо курчати, особливо важливо купувати його на ринку, а не у супермаркеті. Зверніть увагу на колір шкірки. У фермерського курчати повинна бути жовтувата шкіра (світлого чи темного відтінку). Такий різновид ще називають «кукурудзяним курчам», і характерний жовтий колір шкіри з’являється саме через правильне харчування зерновими і особливо кукурудзою.

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