Гороскоп на 2 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати в суботу кожному знаку зодіаку. Кому можна сміливо починати нові справи, а кому треба контролювати свої емоції? Читайте гороскоп на 2 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Сприятливий день для рутинної роботи. Не варто розраховувати на допомогу інших, бо обіцянок буде набагато більше, ніж конкретних дій.

Варто присвятити цей день активному відпочинку, захопливій подорожі або мистецтву. Сприятливий день для вирішення фінансових питань.

Доля може надати вам шанс поліпшити матеріальне становище або просунутися службовими щаблями.

Дуже імпульсивний день, тому намагайтеся контролювати свої емоції. Варто відкласти справи, які вимагають точності і зосередженості.

Варто розпланувати свій день і наповнити його щільніше. Сприятливий час для навчання, наведення порядку в паперах. Зверніть увагу на своє здоров’я.

У суботу не варто боятися нових ідей. Забудьте про самотність ― намагайтеся бути в компаніях або з близькими. Вас може очікувати нове романтичне захоплення.

Не варто ухвалювати остаточні рішення у професійній сфері. Вечір краще провести в колі друзів. Будьте обережні з гострими предметами.

Можете сміливо братися за нові справи. Намагайтеся уникати перевтоми і прислухайтеся до свого здоров’я. Сприятливий період для романтики.

Не варто на суботу багато планувати ― залиште більше часу для відпочинку. Не бійтеся самостійно ухвалювати рішення. Вечір варто провести в колі рідних і близьких.

Не дозволяйте навколишнім втягувати вас у конфлікти. Постарайтеся бути більш лояльними до рідних і близьких. Вечір проведіть зі своєю другою половинкою.

Сприятливий день для початку нових справ, переговорів і підписання ділових паперів. Недоброзичливці можуть плести інтриги у вас за спиною, але не варто на це звертати увагу.

На професійній ниві сприятливий час для реалізації запланованого. Справи, які вимагають високої активності, вдаватимуться легко.

