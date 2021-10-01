Гороскоп на 2 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати в суботу кожному знаку зодіаку. Кому можна сміливо починати нові справи, а кому треба контролювати свої емоції? Читайте гороскоп на 2 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сприятливий день для рутинної роботи. Не варто розраховувати на допомогу інших, бо обіцянок буде набагато більше, ніж конкретних дій.

Телець

Варто присвятити цей день активному відпочинку, захопливій подорожі або мистецтву. Сприятливий день для вирішення фінансових питань.

Близнюки

Доля може надати вам шанс поліпшити матеріальне становище або просунутися службовими щаблями.

Рак

Дуже імпульсивний день, тому намагайтеся контролювати свої емоції. Варто відкласти справи, які вимагають точності і зосередженості.

Лев

Варто розпланувати свій день і наповнити його щільніше. Сприятливий час для навчання, наведення порядку в паперах. Зверніть увагу на своє здоров’я.

Діва

У суботу не варто боятися нових ідей. Забудьте про самотність ― намагайтеся бути в компаніях або з близькими. Вас може очікувати нове романтичне захоплення.

Терези

Не варто ухвалювати остаточні рішення у професійній сфері. Вечір краще провести в колі друзів. Будьте обережні з гострими предметами.

Скорпіон

Можете сміливо братися за нові справи. Намагайтеся уникати перевтоми і прислухайтеся до свого здоров’я. Сприятливий період для романтики.

Стрілець

Не варто на суботу багато планувати ― залиште більше часу для відпочинку. Не бійтеся самостійно ухвалювати рішення. Вечір варто провести в колі рідних і близьких.

Козеріг

Не дозволяйте навколишнім втягувати вас у конфлікти. Постарайтеся бути більш лояльними до рідних і близьких. Вечір проведіть зі своєю другою половинкою.

Водолій

Сприятливий день для початку нових справ, переговорів і підписання ділових паперів. Недоброзичливці можуть плести інтриги у вас за спиною, але не варто на це звертати увагу.

Риби

На професійній ниві сприятливий час для реалізації запланованого. Справи, які вимагають високої активності, вдаватимуться легко.

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