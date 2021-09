Гороскоп на 1 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати у п’ятницю кожному знаку зодіаку. Хто досягне успіху в коханні, а хто ― в кар’єрі? Читайте гороскоп на 1 жовтня від екстрасенсів СТБ.

День активної боротьби зі спокусами. Може статися щось, що серйозно вплине на ваші справи або стан здоров’я. Розбіжності, впертість в обстоюванні своєї думки або небажання прислухатися до доводів партнера порушать рівновагу і атмосферу довіри. Знизити негативні тенденції дня можна тільки високими моральними якостями.

День пройде під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Сприятливий день для торгових угод і ризикованих заходів. Розраховуйте на друзів і впливових покровителів ― уміння переконувати союзників у своїй правоті приведе до успіху.

Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності ― ваше прагнення до успіху за будь-яку ціну в поєднанні з негативним ставленням до будь-яких форм панібратства можуть створити проблеми у спілкуванні з керівництвом.

Цей день відкриє перед вами широкі можливості для творчості і самовираження, проте зірки застерігають від активних фізичних навантажень і колективних дій ― успіх принесуть тільки індивідуальні заняття. Прекрасний день для кохання і романтичних пригод.

Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захопленість справою і приголомшлива працездатність позитивно позначаться на результатах роботи. З другої половини дня можливі деякі труднощі, які не варто приймати близько до серця: невдачі обернуться успіхом.

У п’ятницю всі перешкоди долатимуться завзятістю, заснованою на інтуїції і всебічній оцінці подій. Сприятливий день для кохання і романтичних зустрічей. Темпераментність і емоційність приведуть до перспективних змін у стосунках із давнім партнером.

День загалом сприятливий. Посилюється аура, підвищуються життєвий потенціал і сексуальність. Багатьох чоловіків-Терезів чекає успіх, якщо тільки вони не братимуться за глобальні завдання і не намагатимуться перевернути світ. Не переоцінюйте своїх сил і можливостей, вони не безмежні. Жінок-Терезів зайва активність може привести до проблем в особистому житті або до нервового зриву. Такт і довірливе ставлення не дадуть проявитися ревнощам чи образі. Можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Сприятливий період, що дає можливість переосмислити минулий досвід і побудувати вдалі плани на майбутнє. Однак у п’ятницю не варто починати нові справи ― краще розібратися зі старими. Розчарування в коханні буде важко пережити. Реалізм і практичність затуляють властиву вам ніжність і тонкість почуттів. Деяка інфантильність може призвести до втрати почуття впевненості у своїх силах. Вам треба впоратися з негативними емоціями. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких та друзів.

День пробудження і перетворення енергії. Перша половина дня принесе душевну рівновагу. Підвищиться працездатність, що сприятливо позначиться на зміцненні авторитету. З’явиться можливість оцінити всі переваги і недоліки партнерів, критично поглянути на досягнуті результати і намітити вдалі плани на майбутнє. Не виключено, що ввечері доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами або вирішенням фінансових питань. Імовірно, ви втратите частину капіталу або не отримаєте тих грошей, на які розраховували.

Активний, творчий день. Символізує вибір мети, захист принципів, концентрацію внутрішньої енергії. Посиляться ваша чутливість, інтуїція і сприйнятливість. Особливо це стосується Козерогів творчих професій. Не виключено, що ви відчуєте приплив сил і з ентузіазмом візьметеся до роботи. Імовірно, ви зможете легко вирішити професійні питання, домогтися прориву у справах, втілити задуми в життя. Добре здійснювати покупки, завойовувати авторитет, просуватися по службі.

Цей день якнайкраще підходить для розвитку кар’єри. Імовірні успіхи в особистих справах, але матеріальні питання вирішити буде нелегко ― можливе погіршення фінансового становища, пов’язане з невдалою покупкою або даними раніше обіцянками. Вам необхідно уважніше озирнутися на всі боки.

День сприятливий для оформлення нотаріальних документів, звернення до начальства, органів влади, у громадські установи. Не виключено, що вдасться змінити хід подій на вашу користь. Можливо, саме цей день дасть вам дійти згоди з партнером або знайти мир у душі.

