Як правильно приготувати м’ясо, щоб воно було соковитим, м’яким і смачним, – одвічне питання. Учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов поділився безпрограшним рецептом шашлику, який ви легко приготуєте вдома.

Олександр Абрамов, як ніхто інший, знає, як правильно поводитися з м’ясом. Всі хочуть приготувати м’яку, соковиту страву, яка здивує всіх.

До маринаду найкраще приступати за день до шашликів, щоб м’ясо встигло правильно промаринуватися. Але якщо часу чекати зовсім немає, в матеріалі ви знайдете спосіб швидкого просочення свинячого ошийка.

Складові:

Спосіб приготування шашлику:

Якщо вам необхідний терміновий маринад і часу чекати наступного дня зовсім немає, то можете скористатися рецептом термінового маринаду. В такому випадку натріть цибулю на дрібній терці, зробивши так званий фреш. Додайте його до м’яса і спецій. Таким чином м’ясо промаринуется за 2–3 години.

