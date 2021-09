Незабаром відбудеться фестиваль «NEOСВІТНІЙ АРСЕНАЛ»

Організовується Мистецьким арсеналом (його освітнім відділом) і покликаний розвивати практики неформальної освіти та едютейменту (навчання через гру) в музеях та інших культурних інституціях України. Відбувається з 30 вересня до 3 жовтня.

Основна аудиторія фестивалю – учні молодшої та середньої школи та їхні батьки і вчителі. Основна мета фестивалю – показати і відвідувачам, і учасникам, що досліджувати світ можна весело, без примусу, в грі та задоволенні.

Назву Фестивалю вигадала Підліткова рада Мистецького арсеналу у 2019 році. Підліткова рада Арсеналу – дорадчий орган, який складається з волонтерів 13-16 років і взаємодіє з освітнім відділом, випробовує себе в ролі медіаторів, арт-менеджерів.

Програма Фестивалю формується у вигляді квесту для відвідувачів довкола однієї теми.

Понад півсотні учасників зі всієї України, серед яких місцеві та національні музеї, театри, організації-популяризатори науки та розвитку креативності, видавництва, виробники настільних ігор, об’єднала тема «Різні разом» — про різноманіття та співіснування різностей, про інклюзію в найширшому розумінні цього слова. Перед розробкою програми NEOсвітнього Арсеналу його учасники пройшли тренінг із взаємодії та комунікації з людьми з інвалідністю від експерток та експертів у сфері інклюзії.

Простір Фестивалю сконструйовано так, щоб відвідувачі могли і насолоджуватись взаємодією, і відпочивати в зонах сенсорної безпеки чи в кімнаті тиші.

Програма NEOсвітнього Арсеналу складається з подорожі локаціями учасників, згрупованими за темами: Людина, Суспільство, Всесвіт.

В програмі Майстер-класів, інтегрованих в простір NEOсвітнього Арсеналу, заплановано понад три десятки занять.

На ярмарку від видавництв та виробників настільних ігор можна придбати найсвіжіші книжкові новинки для дітей та підлітків, розваги для розвитку всієї сім’ї.

Є окрема перформативна програма, що складається з концертів, вистав та виступів музичних студій. Працює кінопростір, а в програмі Лекторію заплановані зустрічі з експертами, телезірками, письменниками, відомими блогерами, спортсменами, які ділитимуться з підлітками, вчителями та батьками історіями успіху та секретами відновлення після болючих життєвих травм, ідеями з виховання та екологічних стосунків у родині, розвитку критичного мислення та іншими темами і лайвхаками, такими необхідними для комфортного співіснування і взаємодії різних людей.

Детальніше про програму фестивалю:

