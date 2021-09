Гороскоп на 30 вересня 2021 року підкаже, чого варто остерігатися в четвер. Кому варто поберегти здоров’я, а в кого настав час для змін? Читайте гороскоп на 30 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овнам доведеться проявити чимало активності, щоб досягти позитивних результатів. Постарайтеся налагодити відносини з тими людьми, з якими хочете продовжити співпрацю. Бережіть здоров’я, уникайте стресових ситуацій і ризику.

Цей день може подарувати нові цікаві перспективи, особливо в професійній сфері. Для цього потрібно проявити не тільки бажання, а й хватку. Якщо будете зволікати з ухваленням рішень або просто розслабитеся, втратите дорогоцінний час.

Постарайтеся все зважувати і не робити необачних кроків. Неформальне спілкування буде приємним. Ви почуєте багато компліментів і просто добрих слів. Можливо, про себе нагадає людина, з якою вам цікаво спілкуватися. Це сприятливий період для романтичних знайомств і побачень.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня 2021 року від екстрасенсів СТБ

У цей день вам усе вдаватиметься. Не виключено, що колеги допоможуть у втіленні ваших планів, але і ви в свою чергу не підводьте їх. Постарайтеся якомога більше спілкуватися, бо ключ до успіху знайдете саме за допомогою зв’язків і знайомств.

Ставте перед собою реальні завдання і не піднімайте планку на недосяжну висоту. У коханні не передбачається жодних розчарувань, можливі навіть хороші звістки і приємні сюрпризи. Відмінний час для того, щоб витратити гроші на розваги.

У професійній сфері цей день буде плідним. Складіть план дій і почніть вирішувати першочергові завдання. Справ буде багато, зате вдасться впоратися з будь-яким обсягом роботи. Успішно складатимуться ділові переговори, зустрічі, короткі поїздки, подорожі, романтичні пригоди і нові знайомства.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Якщо у вас з’явиться новий знайомий ― приємна людина протилежної статі, не поспішайте бути відвертими або йти на зближення. Незабаром ви зрозумієте, що це не ваша доля. Зате для переговорів, підписання ділових паперів і важливих зустрічей день буде цілком вдалим.

За нові справи без крайньої необхідності не беріться. У четвер вас доведеться робити вибір. Якщо ви вагаєтеся і ніяк не можете зробити крок у тому чи іншому напрямку, відкладіть ухвалення рішення на деякий час або порадьтеся з авторитетними людьми.

Успіх стане вашим супутником, якщо будете досить терплячі і не почнете випереджати події. Попутно з дрібними проблемами ви встигатимете вирішувати і важливі питання. У цей період збільшиться ризик травмування, тому не варто захоплюватися екстремальними видами спорту і розвагами.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Вдалий час для змін, тому сміливо починайте змінювати все, що вас не влаштовує. Можна, наприклад, зробити перестановку. Єдиним винятком є ​​кохання. Уникайте з’ясування стосунків з людьми, які вам дорогі.

Ви зможете швидко знайти спільну мову з оточенням, включаючи незговірливих колег і милих, але геть неорганізованих домочадців. Постарайтеся обговорити з партнерами питання інвестицій або розподілу прибутку.

У червер Риби можуть вирізнятися прозорливістю. Можливі віщі сни. Не виключено, що саме сьогодні увінчаються успіхом тривалі спроби домогтися визнання. Творчість принесе реальні плоди. Спирайтеся на інтуїцію. Вона допоможе і в особистому, і в суспільному житті.

Більше на тему: Дорогоцінне каміння за знаками зодіаку

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.