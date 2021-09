Соковите, ніжне м’ясо з пилу-жару, яке так і манить своїми чудовими запахами і апетитним виглядом, зможе закохати в себе всіх. Про те, як не зробити зі свого шашлику пересмажений черевик і приготувати дійсно дивовижний шедевр, читачам телеканалу СТБ по секрету розповів учасник проекту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян. Читайте рецепти шашликів, які здивують кожного!

Коли народжувалася ідея замаринувати індичку для шашлику, в голові відразу виникав протест проти майонезу, який я, людина кавказької крові, категорично не хотів використовувати!

Я вважаю, що ідеальний шашлик з індички – це стегно, очищене від шкіри і кістки, та грудка 50/50. А тим, хто на дієті, ідеально підійдуть шматочки з філе, які після прожарювання буде легко впізнати за світлим кольором і більш щільною структурою!

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

Спосіб приготування:

Завдяки гарному жару шашлик буде готовий вже через 20 хвилин!

Для шашлику з свинини найчастіше я використовую три види частин з туші. Це 1/3 шиї, 1/3 битка, 1/3 вирізки.

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

Я рекомендую свинину нарізати великими шматками, цибулю – півкільцями, а всю зелень – як на салат. Розподіліть м’ясо на столі одним шаром, а потім посоліть, поперчіть, посипте зеленню, цибулею і гарненько перемішайте шашлик. Покладіть м’ясо в каструлю настоюватися. Також рекомендую замаринувати м’ясо саме за добу до смаження.

У цьому рецепті немає принципової різниці в тому, яке саме м’ясо вибирати: яловичину або телятину. Єдине, що важливо розуміти, – хороша яловичина завжди буде більш насиченою і фактурною, мати характерний яловичий смак і, найголовніше, буде більш корисною. Адже в яловичині значно більше заліза і гемоглобіну.

Є ще одне «але»: для шашлику підходять не всі частини туші, тому потрібно бути більш уважними при виборі м’яса. М’ясо на дотик має бути м’яким і легко продавлюватися пальцем перпендикулярно волокнам, мати достатню мармуровість (жировий прошарок) для соковитості і м’якості. І ніколи не бійтеся жиру на шматках шашлику, він вам дуже необхідний! Тим паче від хорошого жару він розтопиться і його практично не повинно залишитися на шашлику.

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

Рецепти приготування і принцип маринування дуже схожі з моїм фірмовим свинячим шашликом. Але зверніть увагу, що тут є велика кількість цибулі та помідорів, адже кислота, що міститься в цих овочах, потрібна для розм’якшення м’яса. Для яловичого шашлику вам знадобиться більше часу для прожарювання. Але якщо ж прожарка буде медіум – це не страшно, тому що м’ясо буде більш соковитим і смачним!

Масло в маринаді потрібно для того, щоб всі спеції краще просочили м’ясо, і для скоринки.

Спосіб приготування:

Якщо бути відвертим, то баранина – досить специфічне м’ясо. І мені, як продавцеві, потрібні великі зусилля для того, щоб переконати покупця додати в раціон хорошу баранину, розповідаючи, наскільки це корисне м’ясо. Але я впевнений, що серед читачів STB.UA є любителі баранини або люди, які мені довіряють. Будьте впевнені, що приготувавши строго за рецептом, ви порадуєте свою сім’ю або гостей смачною стравою.

Для шашлику з баранини вам підійде будь-яка м’якоть з усієї туші. М’ясо потрібно порізати невеликими шматочками і приготувати суміш для маринаду.

Для маринаду вам знадобиться:

Всі пропорції можете брати за аналогією яловичого шашлику, принцип маринування і смаження теж. Головне – не жалійте помідори, а для насиченості смаку можете додати трохи білого сухого вина!

Смачного!

