У жовтні буде кілька магнітних бур, які можуть завдати дискомфорту чутливим до їхнього впливу людям. Якщо знати розклад магнітних бур, то можна вберегти здоров’я і підготуватися до потрясінь через ці шторми. Коли чекати магнітні в жовтні 2021 року, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Серед людей багато метеозалежних, які гостро відчувають зміну погоди, перепади температури і геомагнітної активності. Деякі з них дуже вразливі і співвідносять своє погане самопочуття з випадковими погодними явищами. Ми склали для вас розклад магнітних бур у жовтні 2021 року, щоб ви могли підготуватися.

Кому варто остерігатися магнітних бур?

Під час сильних магнітних бур можливі перепади настрою, тиску і загострення хронічних захворювань. Особливо гостро це відчувають люди з серцево-судинними недугами і захворюваннями опорно-рухового апарату ― переломами, розтягами, спортивними травмами.

У період бур потрібно зберігати спокій, не нервувати, не ухвалювати необачних рішень і не здійснювати тривалих поїздок, особливо в місця, де медична допомога може виявитися важкодоступною.

Як уберегтися від впливу магнітних бур?

У періоди геомагнітних бур варто бути на зв’язку з лікарем, щоб у разі погіршення здоров’я отримати кваліфіковану допомогу.

Якщо ви залишаєтеся вдома, варто гуляти щонайменше раз в день на свіжому повітрі і провітрювати приміщення. Потрібно пити багато води, щоб організм не був зневодненим, не пропускати прийоми їжі та не нервувати ― у ці дні можливі сварки і провокації, які нічим добрим не закінчуються.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.