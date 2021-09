Фаршировані кабачки – проста, але дуже смачна страва, приготувати яку зможе кожен. Ця страва порадує навіть найзатятішого гурмана та прикрасить навіть ваш святковий стіл. Пропонуємо скористатися рецептом фаршированих кабачків від учасника «МастерШеф. Професіонали» Дмитра Касапа.

Більше на тему: Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів

Інгредієнти (на 20 шт.):

Для фаршу:

Для обсмажування:

Більше на тему: Кабачки в духовці: 10 рецептів запечених кабачків

Приготування:

Приготування фаршу:

Більше на тему: Запіканка з кабачків та фаршу: рецепт приготування

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.