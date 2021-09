4 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Це дуже відповідальна професія, яка не кожному під силу. Але вчені стверджують, що в майбутньому викладати в школах будуть роботи. Чи так це і яким учителем потрібно бути, щоб з вами цього не сталося? Читайте в матеріалі.

Віцепрезидент Букінгемського університету прогнозує, що роботи замінять вчителів вже до 2027 року. Але ж професія викладача існувала навіть тоді, коли не було навчальних закладів, і ніякі технології протягом століть не змогли замінити на цій посаді людину. Більшість аргументів свідчить про те, що новим технологіям не вдасться це зробити і в XXI столітті.

Доказом цього є невдалий експеримент в одній зі шкіл Огайо. У навчальному закладі Electronic Classroom of Tomorrow школярі навчалися за вказівками штучного інтелекту без взаємодії з вчителями. Але більшість учнів «закинули» навчання. Адже учні — це передусім живі люди і в них є питання, на які має відповісти жива людина.

Роботи стануть вірними помічниками вчителям, але замінити педагога-людину їм не вдасться. Але це зовсім не означає, що вчителі можуть повертатися до своїх традиційних методів навчання.

Індивідуальний підхід. Сьогодні вчителю, на якого припадає щонайменше 30 учнів в одному класі, важко знайти до кожного індивідуальний підхід. Освіта ж майбутнього буде сфокусована саме на тому, щоб розвивати персональні навички кожного з учнів. І в цьому вчителю будуть допомагати технології автоматизації. Наразі існують програмні рішення, як наприклад KhanAcademy, що аналізують успішність учнів та дають підказки вчителям, як ефективніше навчати конкретну дитину.

Оцінювання. Разом з введенням індивідуального підходу в освітню систему традиційне оцінювання перестане бути актуальним. Особистий прогрес учня стане єдиною можливою оцінкою з боку вчителя. Вчитель матиме навчитися оцінювати свого учня, прослідковуючи його успіхи протягом усього навчального процесу. Й лише за цим показником вимірювати його успішність. Наприклад, у школах Фінляндії до четвертого класу оцінок не ставлять, а порівнювати успіхи учнів взагалі заборонено законом.

E-вчитель. Вчителі мають бути відкритими до нових технологій та вміти використовувати їх на уроках (або швидко вчитися це робити).

Попри те, що вчителі поки що намагаються боротися проти «радикальних» нововведень, як електронний щоденник, ця інновація вже поступово впроваджується в українських школах. Як не дивно, свої послуги у цій сфері пропонують навіть українські компанії. Серед них система управління навчанням Human, що перемогла на акселераторі міських проектів Kyiv Smart City. Розробники платформи створили не лише електронний журнал, в якому можна виставляти оцінки. Система автоматично формує візуалізовану картину успішності школяра. Учень у свою чергу має можливість оцінювати уроки та самих вчителів. Викладач має бути готовим для використання подібних систем та до постійного впровадження нових технологій в навчальну методику.

Soft skills. Уже сьогодні школа не є єдиним джерелом знань, як це було ще декілька десятиліть тому. Тому найкраще чому зможе навчити школа у майбутньому — це навичкам самоосвіти та спілкуванню з людьми. Тим часом Hard Skills, тобто технічні навички, відійдуть на другий план. Тож, педагог готуватиме дитину не до ЗНО чи інших тестів, а в першу чергу до життя.

Менторство. Наступні покоління стикнуться з безпрецедентною кількістю інформації та даних. Роль вчителів буде полягати в тому, щоб структурувати наявний освітній матеріал. Вчитель стане справжнім ментором та наставником для учня, який не лише буде направляти дитину по життю, враховуючи її таланти та навички, але й мотивуватиме та надихатиме вчитися. Вчитель відповідатиме за те, щоб учень завжди мав жагу до навчання.

Якщо ви вчитель та готові до таких викликів в освітній системі, — вітаємо, у найближчому майбутньому робот вас не замінить!

