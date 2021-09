Сьогодні, 24 вересня, відразу після виходу 2 випуску романтичного реаліті «Холостячка» глядачі телеканалу СТБ побачать ток-шоу «Як вийти заміж». Тема ефіру – «хімія» у відносинах. Наскільки вона важлива і чи варто їй сліпо довіряти?

Як виникає тяжіння між чоловіком і жінкою, що з нами відбувається, коли ми починаємо відчувати тяжіння, розкажуть постійні експерти ток-шоу – Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Крім того, гостями випуску стане пара, у відносинах якої не обійшлося без «хімії» – екс-Холостяк Михайло Заливако і його обраниця в 11 сезоні романтичного реаліті – Анна Богдан.

Крім цього, до обговорення теми випуску приєднаються учасники 2 сезону проєкту «Холостячка»: Андрій Хветкевич, Дмитро Шевченко, Олег Плахотнюк, Богдан Коломейко, Роман Васильєв та інші.

А також не пропустіть викриття одного з учасників сезону і обговорення головних подій не проект.

Дивіться «Як вийти заміж» 24 вересня і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка» на СТБ!

