Сметанне желе: рецепт желе зі сметани від учасника «МастерШеф»
23.09.2021
Желе зі сметани — неймовірно ніжний і смачний десерт. Його перевага у тому, що до класичного рецепту ви можете додати будь-які фрукти та солодощі, за вашим бажанням та смаком. Покроковий рецепт сметанного желе від учасника «МастерШеф. Професіонали» Діми Касапа читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- сметана — 400 г
- цукор — 100 г
- пакетик ванільного цукру
- желатин — 15 г
- вода — 150 мл
Приготування:
- Викласти желатин в миску і залити 100 мл води.
- Залишити набухати на час вказаний на упаковці.
- Прогріти не доводячи до кипіння і помішуючи повністю розчинити набряклий желатин.
- У невелику каструлю висипати цукор і ванільний цукор.
- Додати решту води і прогріти на невеликому вогні до повного розчинення цукру.
- У готовий сироп додати сметану і ретельно перемішати.
- Додати в сметанну масу підготований желатин і знову ретельно перемішати.
- Остигле желе розлити по формах і прибрати в холодильник застигати на 4—5 годин.
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