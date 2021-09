Цьогоріч осінь швидко вступила в свої права і не дала літу навіть найменшого шансу затриматися. Та хоч до України і прийшли холоди, надія на теплі деньки все ще залишається. Чи буде бабине літо в Україні в 2021 році ― читайте в матеріалі.

Бабине літо для багатьох символізує перехід від літа до осені. Це період останніх теплих днів у році, а також можливість спіймати останні промені сонця і насолодитися відпочинком на природі. Не дивно, що всі так чекають бабиного літа. Чи буде ще в нас така можливість у 2021 році?

Синоптики у своїх прогнозах неодностайні. Одні кажуть, що бабиного літа вже не буде і поступово до України прийдуть холоди. Та є і більш обнадійливі прогнози. Деякі синоптики переконані, що середина жовтня ще порадує нас теплом.

У кожному разі сумувати не варто, адже осінь сповнена барв і чарів. Запасайтеся гарячим чаєм, цікавими книжками і насолоджуйтеся осінньою атмосферою.

