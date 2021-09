Гороскоп на 21 вересня 2021 року розкриє, як впливає повний місяць на долю всіх знаків зодіаку. Кому цей день принесе щастя і підйом сил, а кому варто берегтися? Читайте гороскоп на 21 вересня від екстрасенсів СТБ.

У Овнів зранку може бути приплив енергії, але будьте обережні ― активність може вилитися у конфлікти і непорозуміння між статями ввечері.

Ранковий успіх може надихнути Тельців на необдумані рішення. Імовірна зустріч із людиною, яка зіграє роль наставника у вирішенні проблем.

Близнюків може охопити сентиментальний або ностальгічний настрій. Не жалійте себе. Приділіть час своїй другій половинці цього дня.

Раків у вівторок може несподівано навідати натхнення. Варто бути обережними з фінансовими операціями. Можлива різка зміна настрою до вечора.

Левам здаватиметься, що світ біля їхніх ніг, але перше враження може бути помилковим. У вівторок висока небезпека травм від колючих і гострих предметів.

У Дів вівторок може стати днем ​​духовного розвитку. Зустріч з новою людиною може поставити під сумніви деякі погляди на життя.

Терезам у повню не варто ухвалювати рішення у важливих питаннях. Зате це вдалий час для підвищення продуктивності роботи.

Не час піддаватися спокусам ― результат може виявитися сумнівним. Зверніть увагу на оточення ― правильна людина принесе користь у майбутньому.

Можливе вдале вирішення давніх проблем. Варто остерігатися сумнівних грошових вкладень. Натхнення може позитивно вплинути на стосунки.

Надмірна емоційність загрожує проблемами на роботі. Неприємні звістки можуть зіпсувати вечір.

Нові завдання на роботі принесуть задоволення. Ним варто поділитися з близькими і розслабитися ― поспішні вчинки загрожують неприємностями.

Нові знання допоможуть отримати вигоду найближчим часом. Не варто відволікатися на переживання ― новий погляд на знайому людину або нова зустріч обіцяють приємні сюрпризи.

