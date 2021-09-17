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Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні

17.09.2021

У 2021 році на українців чекає чимало державних та релігійних свят, які оголошено в країні вихідними днями. Редакція STB.UA склала список таких вихідних, а також пов’язаних із ними перенесень робочих днів. Більше — читайте в нашому матеріалі.

Святкові дні 2021 року:

  • 1 січня — Новий рік
  • 7 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем)
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день
  • 1 травня — День праці
  • 2 травня — Великдень
  • 9 травня — День Перемоги
  • 20 червня — Трійця
  • 28 червня — День Конституції України
  • 24 серпня — День Незалежності України
  • 14 жовтня — День захисника України
  • 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)

Вихідні 2021 року у зв’язку зі святами:

  • З 1 по 3 січня — Новий рік.
  • З 7 по 10 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем); робочий день з 8 січня перенесено на 16 січня.
  • З 6 по 8 березня — Міжнародний жіночий день.
  • З 1 по 4 травня — День праці та Великдень.
  • З 8 по 10 травня — День Перемоги.
  • З 19 по 21 червня — Трійця.
  • З 26 по 28 червня — День Конституції України.
  • З 21 по 24 серпня — День Незалежності України; робочий день з 23 серпня перенесено на 28 серпня.
  • З 14 по 17 жовтня — День захисника України; робочий день з 15 жовтня перенесено на 23 жовтня.
  • З 25 пo 27 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем).

Отже, у 2021 році в Україні буде 250 робочих днів та 115 офіційних неробочих днів. 

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

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