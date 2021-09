Як не втратити стиль і залишатися завжди в тренді? Адже самого гардеробу для цього замало! Щоб бути наймоднішою штучкою, потрібно стежити за всіма новинками, і макіяжем у тому числі. Читайте в нашому матеріалі про те, який макіяж буде модним у 2021 році.

На останніх показах у багатьох модних брендів моделі гордо демонструють лілові тіні. А це означає, що цей колір буде в тренді навесні і влітку 2021 року. І це чудово, адже ліловий — практично універсальний колір, що пасує і блондинкам, і брюнеткам!

Неоновий колір уже кілька сезонів не виходить із модних трендів, проте в майбутньому сезоні акценти будуть трохи зміщені. У 2021 році для створення модного образу досить підсвітити краплею неонових тіней куточки очей або залишити неоновий штрих на верхній повіці. До слова, неон буде в моді ще досить довго, тож можна сміливо прикупити собі невелику палітру.

У сезоні 2021 «нюдовий» макіяж очей із яскравими губами дещо зміниться. Тепер замість червоного можна й треба використовувати фуксію! Для цієї фішки не потрібно спеціальних навичок! Просто купіть будь-яку яскраву помаду з холодним блакитним підтоном — не прогадаєте.

Пастель також продовжує впевнено тримати свої позиції, і пробуде вона з нами ще довго. Чіткі стрілки, ніби намальовані крейдою, — абсолютний must цього року. При цьому вони зовсім не обов’язково повинні бути строгими і мінімалістичними — різноманітні візерунки й тіні з блискітками — те, що доктор приписав!

Макіяж у стилі героїв молодіжного серіалу «Ейфорія» продовжує завойовувати модні покази усього світу. Глітер на обличчі можна розсипати де завгодно. І що більше, то краще! Такий макіяж чудово підійде для модної вечірки.

Ще один нестандартний прийом — тіні різного кольору на очах! Ну, а якщо такий прийом для вас занадто сміливий, можете просто міксувати кілька кольорів на одній повіці. До речі, таку ж фішку можна зробити і з макіяжем губ: одна губа — рожева, а друга — червона!

У сезоні 2021 усім модницям варто відмовитися від смокі айз і віддати перевагу легкості й натуральності. У топі повітряна, напівпрозора вуаль, яка ледь прикриває повіки. Наймодніші кольори — сірий і блакитний.

Яскраві вії вже давно заволоділи серцями всіх модниць. Однак у сезоні 2021 до такого трюку можна вдаватися не тільки на свята. Такий макіяж устиг стати всесезонним трендом, а всі шановані б’юті-бренди включили кольорову туш до постійних колекцій. У 2021 році в хід ідуть яскраві відтінки — жовтий, зелений, рожевий.

