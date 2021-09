Усі ми з нетерпінням очікували на початок нового року. Адже 2020 став справжнім випробуванням. Однак труднощі колись закінчуються, і попереду на нас чекає багато хорошого. Чого саме? Читайте в матеріалі гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

У наступному році багато Овнів переглянуть свої життєві цінності. На перший план замість професійних питань вийде сфера особистих стосунків. Представники знака проводитимуть більше часу з близькими. У фінансовому плані успішним стане кінець весни — початок літа. З’явиться можливість здійснити свої давні мрії.

Початок року порадує Тельців просуванням у кар’єрі. Багато представників знака зможуть досягти тих висот, до яких так довго йшли. У сфері особистих стосунків проблемною може стати друга декада 2021 року. Є ризик серйозних конфліктів із коханою людиною. Ближче до літа зірки радять звернути більше уваги на своє здоров’я. Ваш імунітет буде ослаблений.

2021 рік порадує Близнюків частими візитами натхнення. За кожну справу представники знака будуть братися із запалом і креативом. А тому успіх у нових починаннях не змусить на себе чекати. У фінансовому плані більш прибутковою виявиться друга половина року, тому вагомі покупки і серйозні інвестиції варто перенести на кінець 2021-го.

У новому році Ракам варто частіше проявляти ініціативу в роботі. Скромність і бажання не привертати до себе зайвої уваги можуть призвести до поганих наслідків і втрати можливостей. Пам’ятайте, що від вашої активності сьогодні залежить ваше завтра. Друга половина року буде насиченою в плані поїздок і подорожей. Швидше за все, ви зможете не тільки отримати багато позитивних емоцій, а й познайомитись із важливими людьми, які добре вплинуть на спільне майбутнє.

На початку року в Левів може з’явитися більше вільного часу. Та для працьовитих представників знака ця ситуація може стати справжнім випробуванням. Левам здаватиметься, що бізнес і кар’єра стоять на місці. У такому разі зірки радять не метушитися. Використовуйте цей період як можливість відпочити, набратися сил і натхнення. Адже попереду на вас чекає напружений графік, де доведеться підкорити чимало нових вершин.

Цього року багато мрій Діви зможуть здійснити. Навіть ті цілі, які здавалися надто далекосяжними, стануть не такою вже й захмарною реальністю. У побутовій сфері на представників знака чекає чимало турбот, пов’язаних із будівництвом житла або ремонтом. У кожному разі це допоможе Дівам зблизитися з рідними. Головне — дозволяти близьким людям більше ініціативи.

Прийдешній рік обіцяє Терезам чимало змін. Швидше за все, у представників знака буде новий графік життя, де доведеться більше встигати і справлятися з кількома завданнями одночасно. Для нерішучих Терезів це буде нелегко. Та, доклавши зусиль, вони зможуть отримати запаморочливий результат. У сімейній сфері конфліктним може виявитися початок року. А тому намагайтеся бути стриманими в плані критики.

Розташування небесних тіл підштовхне Скорпіонів до активних дій. Настав час заявити про себе у професійній сфері діяльності. Середина весни — початок літа — вдалий час, щоб залагодити давні сварки і розбіжності з рідними. Зараз у вас вийде домовитися і прийти до спільного знаменника.

З настанням нового року у Стрільців може статися серйозний ривок у кар’єрі чи бізнесі. Усе складатиметься якнайкраще, що може підбадьорити представників знака цілком і повністю поринути в роботу. Проте зірки радять дотримуватися балансу. Інакше можна зіткнутися з серйозними розбіжностями в сім’ї.

Прийдешній рік для Козерогів — прекрасна можливість розкрити в собі нові таланти. Це не тільки підвищить вашу самооцінку, а й стане хорошою перспективою. Друга половина року порадує Козерогів новими знайомствами. На вашому шляху з’являться люди, які допоможуть вам досягти нових перемог.

Уже на початку року багато Водоліїв задумаються про те, що настав час змін у житті. У планах може з’явитися зміна професії, місця проживання. А хтось і зовсім вирішить розірвати стосунки або навпаки ― побудувати нові. Та зірки радять не йти на поводу в емоцій і ухвалювати всі рішення виважено. Уже до кінця весни ваш емоційний фон вирівняється і на багато речей ви подивитеся під іншим кутом. А тому наберіться терпіння, щоб не шкодувати потім про наслідки.

У цьому році в Риб з’явиться шанс виправити багато помилок. Головне — не боятися зробити крок у цьому напрямку. Та й чи варто переживати, коли на вашому боці досвід? У середині року зірки обіцяють фінансовий прибуток. У багатьох представників знака буде можливість виконати свої давні мрії та зробити жадані покупки. Наприкінці року варто поберегти здоров’я — можливе загострення хронічних захворювань.

