Щоб приготувати смачну котлету для бургера, потрібно зробити хороший фарш. Редакція сайту STB.UA зібрала для вас топ-3 популярних рецептів смачного фаршу для бургерів. Вибирайте і смакуйте!

Больше по темі: Качка в пиві від Єлизавети Глінської

Складові:

Спосіб приготування:

Складові:

Спосіб приготування:

Складові:

Спосіб приготування:

Сподіваємось, ви обов’язково виберете для себе смачний рецепт фаршу для бургерів.

Смачного!

Більше на тему: Домашні бургери: топ-5 рецептів від учасників «МастерШеф»

Не пропустіть 4 випуск 11 сезону «МастерШеф» вже цієї суботи, 18 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.