У ведучої телеканалу СТБ Олі Кучер 8 вересня народилася дівчинка. Щасливі батьки назвали свого первістка Софі. Дівчинка народилася о пів на сьому вечора з вагою 3300 грамів і зростом 53 сантиметри.

Для появи донечки на світ Оля обрала пологовий будинок «Лелека». Днями ведуча поділилася світлинами з палати і виписки у своїх соцмережах:

Здоров’я малюкові! І стежимо за оновленнями на сторінці новоспеченої матусі.

Більше на тему: Журналістка СТБ Емма Антонюк увійшла до лонг-листа премії «Високі стандарти журналістики ― 2021»

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.