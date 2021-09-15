У ведучої телеканалу СТБ Олі Кучер 8 вересня народилася дівчинка. Щасливі батьки назвали свого первістка Софі. Дівчинка народилася о пів на сьому вечора з вагою 3300 грамів і зростом 53 сантиметри.

«Шість днів. Цілих ШІСТЬ днів у нас є донечка. Пишу й не вірю. Чую, як вона сопе поруч, ― і не вірю. Колихаю її на руках ― і не вірю. Заглядаю щосекунди, як вона спить, ― і не вірю. Мама Оля. Сама в шоці від цих слів. Дякую чоловіку за те, що змінив моє життя назавжди. І тобі, Софі, дуже дякую. Готуйтеся, буду звітувати, як усе минало. Бо втриматися нема сил».

Для появи донечки на світ Оля обрала пологовий будинок «Лелека». Днями ведуча поділилася світлинами з палати і виписки у своїх соцмережах:

Здоров’я малюкові! І стежимо за оновленнями на сторінці новоспеченої матусі.

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