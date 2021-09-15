Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ведуча «Вікна-новини» Оля Кучер стала мамою!

15.09.2021

У ведучої телеканалу СТБ Олі Кучер 8 вересня народилася дівчинка. Щасливі батьки назвали свого первістка Софі. Дівчинка народилася о пів на сьому вечора з вагою 3300 грамів і зростом 53 сантиметри.

ольга кучер

«Шість днів. Цілих ШІСТЬ днів у нас є донечка. Пишу й не вірю. Чую, як вона сопе поруч, ― і не вірю. Колихаю її на руках ― і не вірю. Заглядаю щосекунди, як вона спить, ― і не вірю. Мама Оля. Сама в шоці від цих слів. Дякую чоловіку за те, що змінив моє життя назавжди. І тобі, Софі, дуже дякую. Готуйтеся, буду звітувати, як усе минало. Бо втриматися нема сил».

Для появи донечки на світ Оля обрала пологовий будинок «Лелека». Днями ведуча поділилася світлинами з палати і виписки у своїх соцмережах:

ольга кучер ольга кучер ольга кучер

Здоров’я малюкові! І стежимо за оновленнями на сторінці новоспеченої матусі.

Більше на тему: Журналістка СТБ Емма Антонюк увійшла до лонг-листа премії «Високі стандарти журналістики ― 2021»

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send