Дата старту програми «Як вийти заміж»

17 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра всіма улюбленого ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучим буде незамінний Григорій Решетник! Щоп’ятниці після романтичного реаліті «Холостячка»-2 не пропустіть програму, яка торкнеться найактуальніших тем взаємин чоловіків і жінок.

З 17 вересня і щоп’ятниці відразу після випусків романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитися з учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Чоловіки разом з експертами обговорять найважливіші ситуації, побачення і розберуться в поведінці та вчинках претендентів на серце Холостячки. Зірковими гостями першого випуску стануть головна героїня 2 сезону Злата Огнєвіч, Ксенія Мішина і директорка творчої студії StarLightProduction Анна Калина.

Більше на тему: Стала відома дата старту проєкту «Україна має талант»

Експерти — Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Ведучий — Григорій Решетник.

З 17 вересня відразу після випуску «Холостячки».

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.