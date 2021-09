В очікуванні малюка кожна мама намагається урізноманітнити свій раціон, щоб наситити організм вітамінами і подбати про здоров’я. Акушер-гінеколог із багаторічним стажем, лікар проекту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк розповіла, як краще харчуватися під час вагітності.

Більше на тему: Найпопулярніші міфи про вагітність

Правильне харчування жінки під час вагітності дуже важливе, оскільки воно впливає на розвиток ембріона, схильність до ожиріння дитини протягом усього життя, серцево-судинні захворювання. Лікарі рекомендують при виборі харчування враховувати сезонність продуктів, надавати перевагу якісним і натуральним продуктам. Їжа повинна легко засвоюватися..

Також під час вагітності важливо дотримуватися харчових традицій. Це те, що вироблено життям і роками – генетично для нас краща їжа. У кожної нації є свої особливості, які потрібно враховувати. Але найголовніше, потрібно пам’ятати одне важливе правило – те, чим би ви не нагодували свою маленьку дитину, намагайтеся не їсти самі під час вагітності.

Більше на тему: Поради від Людмили Шупенюк щодо догляду за грудьми під час вагітності

Дуже важливо підтримувати нормальну вагу під час вагітності. Але потрібно враховувати, з якою вагою жінка увійшла у вагітність. Якщо у неї був недолік ваги, то вона може набрати і 15, і 17 кг. Якщо в неї була надлишкова вага, то плюс 5 кілограм при вагітності – це абсолютна норма. В середньому жінка з нормальною вагою повинна набрати від 9 до 12 кг. Якщо майбутня мама дуже швидко набирає вагу, це може спровокувати підвищення артеріального тиску, прееклампсію, цукровий діабет вагітних, а також збільшує шанс кесаревого розтину й народження недоношеної дитини.

У першу чергу вагітній жінці дуже важливо зберегти регулярні прийоми їжі – основні та проміжні. Їжа повинна бути різноманітною. Як відомо, вагітні часто страждають від печії. Для того, щоб полегшити відчуття дискомфорту, лікарі рекомендують їсти часто, але потроху, ретельно пережовуючи їжу. Дуже важливо не переїдати, особливо, на ніч.

Користь кисломолочних продуктів під час вагітності неможливо переоцінити. Сир, кефір, молоко, сметана, – це те, що обов’язково повинно бути в раціоні вагітної жінки. Як відомо, в молочних продуктах дуже багато кальцію, нестача якого може призвести до проблем із зубами під час вагітності. Саме тому молочні продукти – предмет першої необхідності в раціоні майбутньої мами. Однак, коли ми говоримо про молочні продукти, ми маємо на увазі домашнє молоко або сир від здорових тварин.

Для любителів риби чудова новина: під час вагітності її можна вживати до 4 разів на тиждень (але невеликими порціями)! Ідеальні варіанти – риба нежирних сортів – лосось, короп, оселедець (але тільки невеликими порціями, оскільки це може викликати затримку рідини в організмі й привести до набряків). Важливі не тільки сорти риби, а й правильна термічна обробка (парена, тушкована риба або рибні котлетки). Не варто вживати копчену та солону рибу.

Більше на тему: Як обрати сімейного лікаря: поради

Для того, щоб дитина росла і розвивалася здоровою, вагітній жінці необхідно вживати достатню кількість білка тваринного походження. Він дуже важливий і нічим іншим його замінити не можна. Тому під час вагітності важливо їсти м’ясо, особливо печінку та яловичину. Звичайно ж, домашня курка, кролик, індичка теж повинні бути в раціоні жінки. Що стосується інших сортів м’яса, наприклад, свинини, то її теж можна, але тільки не у вигляді шашлику. І бажано, щоб вся їжа, яку жінка вживає під час вагітності, була приготована на пару або в духовці.

Більше на тему: Індекс маси тіла: як визначити свою ідеальну вагу

Свіжі овочі та фрукти дуже корисні під час вагітності. Вони багаті на фруктозу, що призводить до активного росту плода. Груша, диня, яблука містять багато глюкози. Але при надмірному вживанні цих продуктів може бути великий плід, тому потрібно їсти в міру.

Єдині фрукти, які можна їсти досхочу, – це ягоди – червона і чорна смородина, обліпиха, чорниця. Вони легко засвоюються та містять досить багато вітамінів.

Також важливо враховувати сезонність фруктів і вживати їх з обережністю. Наприклад, полуниця може викликати алергію, а цитрусові – один із найнебезпечніших фруктів для вагітних у наших широтах, тому що дуже часто викликає алергію. А це може негативно позначитися на здоров’ї малюка.

Також вагітній жінці варто обережно ставитися до вживання фруктів у разі, якщо в неї проблеми з підшлунковою залозою. Тому що, наприклад, фреші можуть бути досить агресивними. Для того, щоб знизити ймовірність виникнення нападів панкреатиту вагітної, лікарі рекомендують розводити їх водою.

Також лікарі наполягають на тому, що нашої городини цілком достатньо для того, щоб виносити здорову дитину. Але тільки в тому випадку, якщо вживати фрукти й овочі в сезон.

Нині не існує відомостей про те, що чай або стакан неміцної кави з молоком можуть нашкодити здоров’ю мами або дитини. Звичайно, зловживання ними не варто, оскільки чай та кава можуть призвести матку в тонус і викликати відчуття дискомфорту у вагітної. Однак, якщо під час вживання цих напоїв жінка відчуває себе прекрасно, то нічого страшного в цьому немає. До того ж, якщо вагітна часто скаржиться на низький тиск, то, наприклад, чашка латте вранці піде їй тільки на користь.

Що стосується чаю, то цей напій теж дуже корисний. Наприклад, чай із м’ятою і імбиром, білий чай – справжній порятунок під час вагітності. М’ята допоможе привести в порядок нервову систему, імбир підвищить імунітет і захистить від ГРВІ, а білий чай допоможе нормалізувати артеріальний тиск і зміцнить зубну емаль майбутньої мами.

Звичайно, варто пам’ятати про те, що є такі напої, які вагітним все ж пити не варто. Наприклад, відвар петрушки або листя суниці можуть перервати вагітність.

Горіхи – ідеальн корисний перекус. Вони швидко вгамувують голод. Горіхи досить поживні та калорійні. Також неоціненна користь вмісту вітамінів робить горіхи одним із основних продуктів, які потрібно їсти під час вагітності. Але варто також пам’ятати про міру: від 30 до 50 г в день!

Полівітаміни при вагітності

Іноді лікарі призначають вагітним додаткові вітаміни. Однак полівітаміни – це не вирішення питань. Якщо жінка під час вагітності адекватно харчується, то такі вітаміни, по суті, їй не потрібні. Виняток становлять випадки, коли у вагітної є деякі проблеми – погано засвоюється їжа, виражений токсикоз або багатоплідна вагітність – тоді вітаміни необхідні. Але в інших випадках це не панацея.

До їжі під час вагітності потрібно ставитися як до лікування – дуже уважно. В цей час краще не експериментувати з вживанням екзотичних або будь-яких інших продуктів, що можуть завдати шкоди мамі або дитині.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.