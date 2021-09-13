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Журналістка СТБ Емма Антонюк увійшла до лонг-листа премії «Високі стандарти журналістики ― 2021»

13.09.2021

Експерти національної премії «Високі стандарти журналістики ― 2021» визначили довгий список номінантів. Лонг-лист оприлюднено на сайті премії. Претенденти на перемогу традиційно представлені в трьох номінаціях: «За сталий, якісний, тривалий медійний проєкт», «За швидкий і якісний розвиток у професії», «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт».

Емма Антонюк номінована в категорії «За швидкий та якісний розвиток у професії»!

эмма антонюк

Емма Антонюк ― кореспондентка інформаційної програми «Вікна-новини» на СТБ, колумністка порталу «Гендер у деталях» і популяризаторка читання. Емма є авторкою рубрики про книжки у «Вікна-новини», де відомі та впливові українці радять до прочитання твори, що змінили їхні життя та світогляд. Ціль цього проєкту ― просувати різножанрові книжки серед глядачів і спонукати українців до їх прочитання. Серед гостей Емми були: шоумен Сергій Притула, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, телеведуча Маша Єфросиніна, телеведуча й популяризаторка етикету Ольга Фреймут, актриса Олена Кравець, співачка Ірина Федишин.

ольга фреймут, эмма антонюк

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До експертної групи премії «Високі стандарти журналістики ― 2021» увійшли:

  • журналістка, телеведуча «Суспільного» Мирослава Барчук;
  • головний редактор ділового новинного порталу Liga.net Борис Давиденко;
  • шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор медіа» Наталія Лігачова;
  • журналіст, колумніст, телеведучий Павло Казарін;
  • медіаексперт, медіадослідник «Львівського медіафоруму» Ігор Балинський;
  • головний редактор та співзасновник інтернет-видання TEXTY.org.ua Роман Кульчинський;
  • авторка медіамоніторингів інтернет-видання «Детектор медіа», медіаекспертка «Львівського медіафоруму» Зоя Красовська;
  • головний редактор журналу «Локальна історія» Віталій Ляска;
  • медіаексперт, виконавчий директор «Львівського медіафоруму» Юрій Опока.

* Премія «Високі стандарти журналістики» ― відзнака, створена 2016 року засновником GROWFORD Institute Віталієм Ломаковичем. Цьогоріч відбудеться 5-та ювілейна церемонія. А переможців премії оголосять у грудні.

У 2019 році на премію також була номінована журналістка «Вікна-новини» на СТБ Олена Лунькова в категорії «За сталий, якісний медійний проєкт».

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