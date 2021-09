Журналістка СТБ Емма Антонюк увійшла до лонг-листа премії «Високі стандарти журналістики ― 2021»

Експерти національної премії «Високі стандарти журналістики ― 2021» визначили довгий список номінантів. Лонг-лист оприлюднено на сайті премії. Претенденти на перемогу традиційно представлені в трьох номінаціях: «За сталий, якісний, тривалий медійний проєкт», «За швидкий і якісний розвиток у професії», «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт».

Емма Антонюк номінована в категорії «За швидкий та якісний розвиток у професії»!

Емма Антонюк ― кореспондентка інформаційної програми «Вікна-новини» на СТБ, колумністка порталу «Гендер у деталях» і популяризаторка читання. Емма є авторкою рубрики про книжки у «Вікна-новини», де відомі та впливові українці радять до прочитання твори, що змінили їхні життя та світогляд. Ціль цього проєкту ― просувати різножанрові книжки серед глядачів і спонукати українців до їх прочитання. Серед гостей Емми були: шоумен Сергій Притула, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, телеведуча Маша Єфросиніна, телеведуча й популяризаторка етикету Ольга Фреймут, актриса Олена Кравець, співачка Ірина Федишин.

До експертної групи премії «Високі стандарти журналістики ― 2021» увійшли:

* Премія «Високі стандарти журналістики» ― відзнака, створена 2016 року засновником GROWFORD Institute Віталієм Ломаковичем. Цьогоріч відбудеться 5-та ювілейна церемонія. А переможців премії оголосять у грудні.

У 2019 році на премію також була номінована журналістка «Вікна-новини» на СТБ Олена Лунькова в категорії «За сталий, якісний медійний проєкт».

