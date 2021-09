Переможець шоу «Х-фактор» Melovin, який нещодавно здійснив камінгаут і нарешті має змогу жити без страху, повідомив, що зараз у нього немає ні бойфренда, ні дівчини. Останні ж серйозні стосунки артиста були з хлопцем і тривали шість років. Чому вони розійшлися, Костянтин пояснив «Світському життю».

«Усе стало дуже холодним, спокійним. А я ― людина бурлеску, мені завжди потрібна якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Коротше, я дуже неоднозначна людина», ― зізнався співак.

Зі слів Бочарова, він наважився розказати своїй мамі про те, що є бісексуалом, лише наприкінці минулого року. І розмова була не з легких.

«Ми сиділи, плакали з нею. Вона сказала, що мене дуже любить і що їй байдуже, кого я люблю, аби я був щасливою для неї дитиною.

Тато ж дізнався велику новину разом з усіма, коли побачив камінгаут Melovin на сцені Atlas Weekend». Як зазначив Костя, батько, як справжній дипломат, вирішив пікантної теми взагалі не обговорювати.

Нагадаємо, у червні 2021 року StarLightMedia затверджено стратегію різноманіття та інклюзивності. Окрім системної роботи над прогресом у сфері гендерної рівності та доступності медіагрупа сфокусується на питаннях захисту прав ЛГБТ+ та підтримки й інтеграції людей з порушеннями ментального здоров’я. Позиція StarLightMedia незмінна: всі люди рівні, всі таланти потрібні, всі ідеї важливі. Ніхто не може бути дискримінованим за ознаками гендеру, віку, стану фізичного чи ментального здоров’я, релігійних переконань чи сексуальної орієнтації.

