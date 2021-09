Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 13 по 19 вересня 2021 року.

Вас чекає низка знайомств, яким, проте, не варто присвячувати занадто багато часу та уваги. Вам треба обмежити безглузді витрати і задуматися про зміну обстановки в оселі. Ваші актуальні завдання зажадають поглибленого підходу. Цей період є оптимальним для впровадження інновацій, модернізації, реалізації нових виробничих напрямків. Проте не дійте наодинці, обов’язково порадьтеся з близькими.

Не поспішайте з ухваленням доленосного рішення. Можливо, на вас тиснутимуть, але не звертайте уваги. Насправді у вас купа часу. Зараз є відмінний шанс підвищити свій дохід, причому варіанти можуть бути абсолютно будь-якими. Самі теж будьте гнучкими, не робіть того, що буде обмежувати вас, нехай навіть у майбутньому. Зірки радять взагалі на цей тиждень взяти відпустку, якщо це можливо.

Вас чекає важлива розмова, а потім ― значуща подія. Це оптимальний час для планування дитини, зручний ― для переїзду. Однак на цьому етапі краще нічого не міняти в житті молодшого покоління, якщо тільки ініціатива не походитиме від нього. Взагалі, зверніть увагу на нужди своїх дітей, вони зараз потребують вашого часу, уваги і сил.

На цьому тижні ваші близькі друзі допоможуть вам самореалізуватися і отримати важливий досвід. Тут загальна динаміка знову підніметься до пікових позначок, так що готуйтеся добре попрацювати. Однак не прагніть встигнути всюди, краще виберіть кілька пріоритетних напрямків. Поставтеся з розумінням до слів своїх колег, не ігноруйте чутки. Періодично зупиняйтеся і оцінюйте свою роботу.

Зараз ви можете помітити щось важливе і модернізувати робочий процес, зробивши його швидшим та ефективнішим. Використовуйте це для того, щоб поліпшити своє матеріальне становище. З погляду особистих стосунків кінець тижня буде особливо яскравим для вас. Ви потребуватимете більше домашнього комфорту, будете мирно насолоджуватися життям, але часом захочеться чогось екстремального. Ваші бажання обов’язково здійсняться, просто залишайтеся собою.

Цей тиждень принесе лише кілька значущих подій, зате всі вони будуть справді важливими. Ваш батько або якийсь інший рідний мужчина, можливо, брат або чоловік, допоможе зробити правильний вибір у важкій ситуації. Керуйтеся розумом, а почуттям віддайте другий план. Загалом основний фокус зосередиться на робочому напрямі та сфері фінансів.

Зверніть увагу на своє здоров’я. Усе начебто буде гаразд, тільки під кінець тижня є невеликий ризик підхопити застуду, так що будьте уважні. На любовному фронті станеться щось важливе, ви зумієте досягти того, чого давно хотіли і вже, ймовірно, встигли про це забути. Усе складеться рівно так, як планували, будь то відпустка, сімейний захід чи просто відпочинок увечері.

Інтуїція підкаже вам, як правильно діяти в нових умовах, у які ви зараз потрапили. Перше, на що варто звернути увагу, ― це мотивація. Якщо ви не впевнені у своїй меті, тоді й не варто до неї йти. Цей час не підходить для часткових заходів і зупинок за пів кроку до перемоги. Зосередьтеся на фінансовому боці питання і все прорахуйте. Це допоможе вам не накоїти критичних помилок.

Не слухайте думки сторонніх людей. Зараз допомога вам не потрібна, ви самі можете впоратися з усім, що вас чекає. Тим більше, що тут не буде якихось критичних ситуацій, швидше цілком звичайні труднощі, знайомі кожному на вашому місці. Постарайтеся не надто напружуватися на початку тижня: вам ще потрібні енергія та ресурси, щоб реалізувати якийсь проєкт. Усе залежить тільки від вас самих.

В особистих стосунках поводьтеся скромніше, коли перебуваєте на людях, а ось наодинці покажіть другій половинці всю свою пристрасть. Будьте сміливішими, але не загравайтеся. Вас чекає важлива зустріч. Вона не несе змін в житті. Але зміни можуть відбутися в вас самих, і в цьому випадку потрібно поставитися до них з усією уважністю. Найважливіше зараз ― ви самі, і ніхто не повинен із цим сперечатися.

Цей тиждень ідеальний для прогресу. Особистісного, професійного, творчого ― якого завгодно, за винятком хіба що сфери професійного спорту ― тут вам краще почекати з якимись значущими подіями. Ви ухвалите важливе рішення в сім’ї, а потім вас чекає сюрприз від родичів. Що стосується несподіваних пропозицій ― будьте з ними обережнішими, навіть якщо вони виходять від близьких друзів.

Самотні Риби можуть розвинути стосунки з новим партнером, а можуть цього і не робити. Вибір буде зумовлений тим, що в середині тижня також існує ймовірність завести нові контакти. Так що подумайте, вас ніхто не квапить. Кінець тижня буде дещо спокійнішим. По-перше, значущих знайомств уже не передбачається. А по-друге, ви до цього часу ухвалите всі важливі рішення і будете працювати з їх наслідками.

