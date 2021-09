Як правильно вибрати манго? Це запитання хвилює багатьох відвідувачів супермаркетів. Вони бачать соковитий апетитний фрукт, але так і не наважуються на купівлю. Як повинне виглядати стигле манго? Якими властивостями володіти? Яким бути на дотик? Про це та багато іншого читайте в матеріалі.

Манго — один із найсмачніших екзотичних фруктів. У світі існує понад 500 сортів манго, кожен з яких відрізняється кольором, запахом, розміром і смаковими якостями. Фахівці кажуть, що пробувати цей фрукт потрібно в країнах його походження, а саме в Індії, Таїланді, Пакистані, Іспанії, Мексиці. Однак це зовсім не означає, що в нашій країні купити смачне манго неможливо. Корисні поради й кілька хитрощів допоможуть вам купити найстигліший, найсмачніший та найсоковитіший фрукт!

У стиглого манго блискуча й гладка шкірка насичених відтінків. Колір фрукта залежить від сорту. Темні цяточки на поверхні також свідчать про стиглість фрукта. Якщо акуратно натиснути пальцем на шкірку, на стиглому плоді залишиться легка вм’ятина. Якщо шкірка прорвалася, значить, фрукт перезрів і починає псується. Занадто твердий фрукт краще не купувати — навряд чи він дозріє у вас на підвіконні.

Також варто утриматися від купівлі манго з дірочками й подряпинами. Висока доза фруктози, яка міститься в плоді, при пошкодженнях сприяє швидкому псуванню продукту.

Свіжий стиглий плід має приємний солодкуватий аромат. Плодоніжка манго має смолистий, хвойний запах. Якщо фрукт не пахне зовсім, він ще не дозрів. Різкий запах з кислинкою свідчить, що манго перезрів і починає псуватися.

М’якоть стиглого манго дуже соковита і солодка. Колір завжди насичений, жовтих або оранжевих відтінків. Вона має досить приємну, м’яку, але не рихлу текстуру. М’якоть плоду солодка на смак, трохи нагадує нектарини або персики.

