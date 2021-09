Сьогодні чоловіки приділяють своїй зовнішності не менше часу, ніж жінки, створюючи свій індивідуальний стиль. Вони ретельно вибирають майстра і стежать за новинками й трендами в царині перукарського мистецтва. А якщо раптом хтось із представників сильної половини людства не встиг ще визначитися з вибором, пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом. Тут ви знайдете найактуальніші тренди модних чоловічих зачісок 2021 року.

Класика завжди актуальна. Тому тим чоловікам, які не можуть дозволити собі витрачати вранці багато часу на укладку, рекомендуємо зупинити свій вибір на класичній короткій стрижці. З такою шевелюрою максимум, що потрібно, це швиденько розчесатися і трохи підправити волосся рукою або засобами для укладки.

А ось чоловіча зачіска з поголеними скронями і невеликим малюнком з чубчиком надасть образові деякої сексуальності. Вона пасуватиме представникам творчих професій. Хоча ніде правди діти: така зачіска прекрасно доповнить образ практично будь-якого чоловіка. Однак у цьому випадку над укладкою доведеться попрацювати. Варіантів з чубчиком може бути дуже багато. Його можна укласти як на бік, так і назад, а можна й зовсім проявити індивідуальність і залишити його трохи «розхристаним». До слова, такі зачіски в поєднанні з бородою надають дуже сексуального й мужнього вигляду, тож якщо хтось із чоловіків сумнівається, сміливо відкиньте ці думки і вперед у салон!

Також не втрачає своєї актуальності модна чоловіча зачіска на більш довге волосся. Варіантів укладки тут може бути дуже багато. Волосся можна зачесати назад і зафіксувати спеціальними засобами або ж зробити більш молодіжну зачіску. Однак останній варіант підійде радше юним представникам сильної половини людства. У сорок років так не походиш.

Ну, а якщо чоловіки не бажають прощатися з довгим волоссям, то їм не обов’язково бути схожими на Тарзана. У сезоні 2021 не втрачає своєї актуальності чоловіча зачіска з невеликим або великим (потрібне підкресліть) хвостиком. Одним із законодавців такої зачіски можна сміливо вважати безстрашного Джона Сноу, який зі своєю шикарною шевелюрою боровся проти вселенського зла — білих блукачів. До слова, легка щетина чи борода в такому варіанті надасть ще більшої брутальності та мужності. Тільки пам’ятайте, що за нею також потрібно ретельно доглядати.

